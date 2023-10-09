工廈市況｜土瓜灣志聯昌工業大廈全幢放售 市值8.8億 可重建為商住項目

市區工廈具重建價值，位處臨海地段更有價有市。位於土瓜灣的志聯昌工業大廈，因屬臨海地段，具有重建為住宅項目的價值，市場亦少有同類型工業大廈放售，該項目現正放售，市場估計物業市值約8.8億元。據了解，該項目由「工業大王」楊耀松家族持有。

周邊工廈已被重建住宅 上述志聯昌工業大廈位於土瓜灣旭日街11號，屬獨立地段，現為一幢12層高工廈，於1972年落成，樓齡逾半世紀。項目地盤面積約11,410方呎，總建築面積約110,949方呎，將以現狀及連租約形式出售。該地段原建有多幢工廈，過去數年因屬臨海地段及已改劃為住宅用途，吸引不少發展商注意，加上毗鄰的工廈已重建為住宅項目，令該地段正逐漸蛻變為新興住宅區。根據《馬頭角分區計劃大綱核准圖編號S/K10/30》，該廈現址劃為「住宅(戊類)」用途。若進行補地價後，可以按地積比率9倍重建為商住大廈，建築物高度為主水平基準上100米。