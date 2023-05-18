工廈市況｜外遊休戰 上月買賣縮兩成 利嘉閣：料本月續整固

據利嘉閣(工商舖)地產資料顯示，今年4月份全港共錄得228宗工廈物業買賣登記(數字主要反映2至4星期前工廈市場實際市況)，較3月份的294宗下跌22%，連升3個月後回落，但仍為近10個月次高；而月內登記總值受惠大額工廈強拍及轉讓登記而錄得64.69億元，按月大增逾1.3倍，為近20個月以來最多。 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒表示，工廈受通關沖喜經歷急升後回歸平靜，但料在整體基本因素好轉下，市場消化加息後，將維持在逾200宗的相對高位之上穩步走俏。

2000 萬元以上大銀碼登記逆市大增 按物業價格作分析，在7個價格組別的工廈買賣登記當中，4月份錄得4跌3升。當中以銀碼介乎1,000萬至2,000萬元以內組別登記量跌幅最劇烈，由前月的68宗，大減69%至上月的21宗，主因是前月有工廈拆售而拉高基數所致。另外，200萬至500萬元以內及200萬元以下兩個組別，亦分別跌22%及16%，各自錄得81宗及21宗登記；其中前者蟬聯登記量最活躍的組別。值得注意的是，上月2,000萬元以上的大銀碼登記逆市大增，當中包括6宗逾億元的大額登記，主因受觀塘業發工業大廈、年運工業大廈在月內相繼錄得轉讓及強拍登記所帶動。 利嘉閣(工商舖)定期觀察的10個主要工業區作分析，共錄得7區下跌、2區上升及1區持平的情況；當中以新蒲崗/黃大仙區的跌幅最大，由3月份買賣登記9宗，大跌67%至4月份的3宗。此外，長沙灣區及觀塘區亦分別錄得61%及44%的跌幅，月內分別有9宗及45宗登記。至於葵涌區擊敗觀塘區，以51宗之數重奪最活躍觀察區之位。