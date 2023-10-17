工廈市況｜投資客趁低吸納 618萬購荃灣工廈 呎價不足2千

近期整體投資市場氣氛略為淡靜，投資態度大多傾向保守，惟細價工商物業表現仍見不俗，個別投資者更趁低吸納市區優質工廈。荃灣華隆工業大廈新近錄得一宗呎價不足2,000元的中層單位買賣成交，項目以連租約形式售出，成交價約618萬元，回報率高約4.8厘。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，上述成交物業位於荃灣橫龍街49號華隆工業大廈10樓D室，面積約3,213方呎，成交價約618萬元，折合呎價為1,923元。項目以連天台方式放售，空間運用彈性更大，適合需存放大型貨件或設備之行業。據資料顯示，上述沽出物業屬連租約售出，租客為從事倉存行業的投資者，每月租金回報約達2.5萬元，回報率高約4.8厘。據了解，原業主早於1996年以約52萬元購入上述項目，27年間升值近10.8倍，帳面獲利約566萬元。

業主惜售 對上成交為 3 年前 馬健邦續指，華隆工業大廈物業向來以用家為主，放盤量少且買賣交投量不多，是次成交呎價低至2,000元以下，吸引市場注目。該廈對上一宗成交要追溯至2020年，當時成交呎價約為2,376元，與是次成交呎價約1,923元相比，差幅近20%。新買家為投資者，因看好荃灣東工廈倉儲發展，加上項目呎價相宜，回報較高，屬進可攻退可守的優質投資項目，因而入市。