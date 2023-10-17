熱門搜尋:
培正中學 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-17 17:20:00

工廈市況｜投資客趁低吸納 618萬購荃灣工廈 呎價不足2千

分享：
淡市下，細價工廈表現仍見不俗，荃灣華隆工業大廈一個面積逾3,200呎單位，獲投資客以618萬元承接，呎價不足2,000元。

淡市下，細價工廈表現仍見不俗，荃灣華隆工業大廈一個面積逾3,200呎單位，獲投資客以618萬元承接，呎價不足2,000元。

近期整體投資市場氣氛略為淡靜，投資態度大多傾向保守，惟細價工商物業表現仍見不俗，個別投資者更趁低吸納市區優質工廈。荃灣華隆工業大廈新近錄得一宗呎價不足2,000元的中層單位買賣成交，項目以連租約形式售出，成交價約618萬元，回報率高約4.8厘。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，上述成交物業位於荃灣橫龍街49號華隆工業大廈10D室，面積約3,213方呎，成交價約618萬元，折合呎價為1,923元。項目以連天台方式放售，空間運用彈性更大，適合需存放大型貨件或設備之行業。據資料顯示，上述沽出物業屬連租約售出，租客為從事倉存行業的投資者，每月租金回報約達2.5萬元，回報率高約4.8厘。據了解，原業主早於1996年以約52萬元購入上述項目，27年間升值近10.8倍，帳面獲利約566萬元。

業主惜售 對上成交為3年前

馬健邦續指，華隆工業大廈物業向來以用家為主，放盤量少且買賣交投量不多，是次成交呎價低至2,000元以下，吸引市場注目。該廈對上一宗成交要追溯至2020年，當時成交呎價約為2,376元，與是次成交呎價約1,923元相比，差幅近20%。新買家為投資者，因看好荃灣東工廈倉儲發展，加上項目呎價相宜，回報較高，屬進可攻退可守的優質投資項目，因而入市。

鄧成波家族沽同廈地廠 帳蝕2千萬

此外，華隆工業大廈地廠最新亦錄得買賣成交，獲區內投資者以約2,500萬元承接，而原業主為已故「舖王」鄧成波之家族，於2018年初以約4,500萬元入市，是次轉售帳面虧蝕約2,000萬元。

即睇荃灣工廈放盤(HOUSE730)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受