工廈市況｜次季全港指標工廈錄113宗買賣 與首季相若 僅西九龍區價量錄升幅

本港踏入加息周期，息口持續高企，銀行存款利率持續創新高，影響投資者入市工商舖的意欲，惟工廈物業發揮強勁抗跌力，成交宗數表現平穩發展。據中原(工商舖)工商部統計，全港逾百幢指標工廈於第2季共錄得113宗買賣成交，與第1季表現相若，跌幅僅約4%，當中抗跌力最強的為西九龍，按季價量逆市上揚，宗數升幅約260%，平均呎價亦見上升17%。該行指，7月份工廈買賣市場觀望氣氛濃厚，加上高息環境持續，相信會稍為拖累整體工廈市況，預料第3季工廈買賣，價量會繼續向下調整。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，嚴選出全港逾百幢工廈，分作四大區作工廈表現分析後，今年第2季指標工廈買賣成交量錄得113宗，當中西九龍買賣表現逆市向上，共錄得約18宗成交，按季顯著上升260%。由於西九龍買賣成交量相對比較少，錄得的平均呎價亦相對有增幅，由第1季的5,559元，上升至第2季的6,531元，升幅約17%；而在四大區域中，買賣成交量最多的是新界區，第2季錄得45宗，較第1季錄47宗輕微下跌4%，呎價則下跌9%。

東九龍工廈買賣跌幅最大 至於買賣成交宗數跌幅最大的區域為東九龍，劉重興稱，東九龍區由首季錄57宗，急跌至第2季的40宗，跌幅約29%，而平均呎價亦由5,330元，急挫至4,697元，下跌幅度約11%。至於港島區工廈買賣表現持續淡靜，第2季僅錄得10宗，較首季多1宗，平均呎價亦繼續下跌，錄得4,508元，下跌約9%。此外，第2季的四大區域最活躍指標工廈中，長沙灣新型工廈GLORAL GATEWAY TOWER錄得5宗成交，最高成交呎價為8,540元，較上季最高呎價7,511元，上升14%；目前項目有74個放盤單位，呎價叫價由約8,371至15,000元不等。

長沙灣GLOBAL GATEWAY TOWER於第2季錄得5宗買賣成交，為季內全港最活躍指標工廈之一。