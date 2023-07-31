工廈市況｜葵涌工廈地廠連食牌以市價沽 18年升值逾11倍

中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，是次促成的買賣位於葵涌大連排道 42至46號貴盛工業大廈2期地廠，物業面積約759方呎，以約350萬元易手，折合呎價約4,611元，屬市價水平。原業主早於2005年以約28萬元購入該物業，一直用作食堂營運，持貨18年易手，並連同食物牌照一併售出，帳面獲利約322萬元，物業升值約11.5倍。他補充，新買家為投資者，因看好該特色工廈屬珍珠盤地廠，具矜罕性，加上入場門檻低，故趁勢入市。現時該地廠市值呎租約16元，折合月租約12,000元，新買家未來料可享回報約4厘。

區內工商廈車位投資潛力增

此外，近期區內工商廈車位亦備受市場追捧。馬健邦續指，由第一集團發展的甲級寫字樓K83，座落葵涌大連排道83號，自5月起推售17個車位，銷售反應熱烈，每個車位叫價約275萬元，短短兩個月間已全數售罄，為發展商套現約4,675萬元。而該集團亦緊接加推另一新型工廈IEC1期車位，每個車位定價為約250萬元，項目涉及的私家車位共約92個，截至目前已售出5個，足見葵荃區正快速轉型為核心商貿區，因而令區內細價特式工廈單位及車位的投資價值倍增，具有投資潛力，預計未來葵荃區工商廈車位亦會備受吸納。

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