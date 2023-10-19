工廈市況｜觀塘工廈一籃子物業放售 涉逾八成業權 意向價約4.87億

觀塘區為近年政府重點發展區域，區內已有多幢高齡工廈正在重建發展，新近有業主看準市場走勢，趁勢放售旗下持貨多時的香港企業大廈一籃子物業，項目意向呎價約4,000元，意向價約4.87億元，項目涉及逾八成業權，日後重建價值更高。
中原(工商舖)工商部副分區營業董事魏漣表示，是次獨家放售項目為觀塘偉業街128號香港企業大廈一籃子物業，該廈樓高13層，總建築面積約12.18萬方呎，地下及1樓面積分別約7,844方呎，2至13樓每層面積約 18,844方呎，業主以意向呎價約4000元放售。單位目前以「部分交吉」與及「部分連現有租約」出售，屬投資自用皆宜的選擇，加上涉及業權份額逾約八成，新買家可購入作日後重建發展，可塑性更高。他又稱，是次放售物業位於觀塘主要街道之一的偉業街，數分鐘步程便可到達港鐵牛頭角站，附近亦有貫通各區的交通網絡，佔盡地利優勢。
重建地積比率達12倍
魏漣指出，近年觀塘區重建發展一日千里，商貿核心區的規劃亦漸成型，已活化工商物業及基建項目隨處可見，加上鄰近的地標式商業項目The Millennity落成，帶動觀塘區一帶商貿氣氛越趨濃厚。再者，近來具有活化及重建概念的傳統工廈，在區內已買少見少，在有價有市優勢下，工商物業絕對可看高一線。他補充，是次放售的香港企業大廈備有傳統工廈優點，樓面承重量每方呎達到約150磅，能切合多種工業行業需要。據資料顯示，該物業所處地段已經列入「其他指定用途（商貿）」，項目地盤面積約9,000方呎，重建地積比率達12倍，在考慮重建物業上更具彈性，同時項目有部分單位是連現有租約出售，租金回報有保證，而是次意向價亦見相宜，屬難得的投資選擇。
區內多個重建項目陸續展開
此外，觀塘區現有多個重建發展項目，最新一個即將重建項目為開源道77號業發工業大廈第1期，項目由伯恩光學創辦人楊建文或有關人士，以底價23.49億元統一業權，連同早前透過強拍途徑統一之業發工業大廈第2期，以及年運工業大廈業權，將成為觀塘最大型重建項目之一。魏漣指出，是次放售項目業權已達逾八成，實屬投資者及財團入市作土地儲備的好選擇，預料推售反應會見理想。