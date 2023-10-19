工廈市況｜觀塘工廈一籃子物業放售 涉逾八成業權 意向價約4.87億

觀塘區為近年政府重點發展區域，區內已有多幢高齡工廈正在重建發展，新近有業主看準市場走勢，趁勢放售旗下持貨多時的香港企業大廈一籃子物業，項目意向呎價約4,000元，意向價約4.87億元，項目涉及逾八成業權，日後重建價值更高。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事魏漣表示，是次獨家放售項目為觀塘偉業街128號香港企業大廈一籃子物業，該廈樓高13層，總建築面積約12.18萬方呎，地下及1樓面積分別約7,844方呎，2至13樓每層面積約 18,844方呎，業主以意向呎價約4000元放售。單位目前以「部分交吉」與及「部分連現有租約」出售，屬投資自用皆宜的選擇，加上涉及業權份額逾約八成，新買家可購入作日後重建發展，可塑性更高。他又稱，是次放售物業位於觀塘主要街道之一的偉業街，數分鐘步程便可到達港鐵牛頭角站，附近亦有貫通各區的交通網絡，佔盡地利優勢。