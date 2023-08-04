工廈市況｜買家斥4500萬連購3伙黃竹坑工廈自用兼收租 30年升值4千萬

在南港島線通車效應，以及活化工廈2.0及躍動港島南計畫，近年黃竹坑區迅即轉型，除吸引個別大型企業進駐作總部外，周邊亦有不少新商廈落成，反映區內發展潛力強。新近有用家斥資約4,500萬元，連環購入黃竹坑貴寶工業大廈低層3伙連車位，屬市場合理水平。
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，上述工廈為黃竹坑道40號貴寶工業大廈，新近錄得3宗買賣成交，分別為2樓A室、2樓B室及3樓B室連車位，合共面積涉約5,526方呎，總成交價約4,500萬元，扣除車位售價後，折合平均呎價約逾7,700元。新買家為同幢物業的用家，因配合業務發展，故購入單位作自用及長線收租用途。
同一業主持有 買入價共453萬
梁錦和續稱，上述3個單位均由同一業主持有，原業主於1993年先後斥資共約453萬元購入，持貨30年，現帳面大幅獲利約4,047萬元，物業期內大升近9倍。貴寶工業大廈為區內知名工廈，於1977年落成，樓齡約46年，物業位於黃竹坑站B出口，交便方便，承租力不俗，成交呎價亦一直處於合理水平。目前該廈有一伙放售單位為低層A室，面積約1,820方呎，叫價約1,500萬元，折合呎價約8,241元。
隨著黃竹坑區周邊基建配套設施日漸成熟，已吸引個別上市公司及跨國公司，如會德豐地產等，將總部由金鐘及中環一帶的傳統商業區遷往該區，加上區內不乏全新及即將落成的商廈和酒店，涉及樓面面積已超逾300萬方呎，而港鐵站上蓋大型中價豪宅及商場物業亦即將落成，梁錦和認為，勢將帶動區內零售業發展及商業活動更趨蓬勃，預料將推動區內投資潛力，投資前景會跑贏大市。