工廈成交｜中港貿易客入市荃灣工廈相連戶 原業主帳賺逾1100萬

中港兩地全面通關，口罩令亦有機會在短期內撤銷，本港經濟陸續全面復常。中原(工商舖)剛促成一宗荃運工業大廈中層相連戶買賣成交個案，成交價約1,200萬元，買家為實業用家，作為日後擴展業務之用。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，上述易手個案位於荃灣大涌道30至38號及沙咀道57號荃運工業中心2期16樓I及L室，面積共約4,642方呎，現以交吉形式售出，涉及成交價約1,200萬元，折合呎價約2,585元。他透露，買家從事貿易公司，有感該兩個單位屬獨立單位，日後可打通作相連戶使用，方便日後公司業務發展更具彈性，因而決定入市。

44 年前一手買入 升值 19 倍

馬健邦指出，原業主於1979年分別斥資約29.6萬元及30.08萬元，向發展商一手購入上述單位後，一直作自用，是次易手帳面獲利約1,140萬元，物業升值達19倍。據了解，荃運工業中心分為2期發展，當中2期於1979年落成，樓高25層，屬區內著名工廈；由於大部分單位面積約為2,000餘方呎，適合中小企，買賣交投相對較多。

馬健邦認為，中港兩地全面通關，造就一個上佳的營商及投資環境，而且由荃灣區往返兩地時間，較其他區快捷，區內工商物業優質單位亦較多，選擇充裕，放盤業主叫價也克制，料荃灣區工廈買賣交投將持續增多，帶動整體工廈買賣投資氣氛。