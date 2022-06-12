工廈成交｜工廈小型工作室需求增 O'NEST傲晴首錄成交售222萬

位於葵涌葵昌路90至98號美和工業大廈13樓全層的O'NEST傲晴，中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，是次成交單位為13樓6室，面積約213方呎，成交價約222萬元，買家從事中港兩地工程業務，想擁有屬於自己的獨立工作室作業務發展，有感該單位位置優越，往返國內相當方便，加上物業配套充足，備有智能化配套設施，有助業務發展，故以全額支付形式購入上述單位。

項目涉 27 伙工作室 入場 185.5 萬起

黃國權續稱，O'NEST傲晴為蜂鳥資本首個本港項目，共涉27個工作室，面積約由181至321方呎，售價由約185.5萬至301.5萬元不等，當中呎價最低為26號工作室，樓面面積約310方呎，呎價約8,800元。至於入場費最低為30號工作室，樓面面積約186方呎，叫價約185.5萬元。另外，項目樓高約3.2米，每個單位均備有獨立冷氣機及高雅裝修，並引入大門智能保安系統及24小時CCTV監控系統，同時配置智能門鎖等，物業管理完善。項目自公開發售以來，獲不少區內投資者及初創人士到場實地參觀及查詢，反映市場對新型工廈工作室的需求，而個別更在積極洽談中，預料在初創公司愈趨盛行下，未來對入場門檻低的小型工作室的需求更見上升，預料該項目銷情將持續理想。