工廈成交｜投資者睇好潛力 斥1,373萬購逾4千呎大埔工廈 料租金回報近4.5厘

中原(工商舖)工商部高級分區分區營業董事張志傑表示，太平工業中心位於大埔汀角路55號，上述成交單位為2座7樓E室，面積約4,209方呎，以約1,373萬元易手，平均呎價約3,262元，以交吉形式交易。新買家為投資者，見單位間隔四正且價格吸引，遂決定買入物業作長線收租，以市值租金每呎約12元計算，料可享回報近4.5厘。資料顯示，原業主於1986年8月以約101萬元購入物業，持貨約36年，現帳面獲利約1,271萬元，物業大幅升值約12.5倍。

業主惜售 放盤極少

張志傑續稱，太平工業中心配套齊全，備有停車場，提供多個貨車車位及貨物起卸區，而且設有3部載貨升降機，甚適合各類工業及倉存行業發展之用，而承租力強亦令業主頗為惜售，根據中原(工商舖)記錄，該廈現僅有5個放售盤源。他表示，雖然本港疫情反覆，投資者入市心態審慎，但工廈物業屬進可攻退可守之投資選擇，故不乏實力投資者趁工廈物業價格相宜期間，吸納高潛力的盤源作長線投資，而隨著政府積極研究棕地發展，不少用家需重新尋覓合適地方，料未來新界工廈交投將愈趨活躍。