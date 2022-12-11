工廈成交｜折讓樓價八折吸客 大角咀活化項目The Cloud雲之端速沽3伙

受疫情及加息周期影響，樓市走勢普遍回軟，工商舖市場亦受影響，惟個別發展商仍積極為旗下樓盤餘貨造勢，推出全新優惠吸客。星星地產旗下的工商項目The Cloud雲之端，推出相等於樓價八折的優惠，銷情向好，短短兩日成功沽出3伙，當中大多為投資客，有意購入單位作中長線收租投資，期望升息雙收。

中原(工商舖)工商部高級區域營業董事劉重興表示，發展商今次提供的優惠包括即日起購買任何單位，即享樓價10%的現金回贈，與成交後12個月，再可額外享樓價10%的現金獎賞，涉及的金額相等於樓價20%，名額為首10個單位。自優惠消息一出，市場反應正面，吸引不少投資者入市，令The Cloud雲之端在短短兩日間，迅即沽出3個單位，當中一個為中層06室，面積約338方呎，以呎價約9,170元沽出，涉及金額約309.9萬元，而呎價及成交價最高的成交單位位於高層05室，面積約338方呎，以呎價約9,860元售出，成交價約為333.2萬元。

新型工廈用途廣 不遜傳統寫字樓 劉重興續稱，由於本港及內地防疫措施安排有所放寬，預料市場入市及投資氣氛會持續轉好，發展商把握機遇，推出全新優惠，期望在呎價更見競爭性的前提下，讓更多用家及投資者可趁轉勢前入市。他又指，雲之端配套及智能設施齊備，而在活化工廈政策推動下，不少新型工廈落成，質素可媲美寫字樓，加上用途亦逐漸獲放寬，可作文化藝術、創意產業及創新科技用途，帶動其投資價值上升，預料該項目在減價促銷的推動下，銷情將會加快。

4米高樓底 每層設沐浴間 The Cloud雲之端位於大角咀通州街111號，大廈樓高25層，共提供233個工作室單位。每伙樓層高度均逾4米，設有獨立冷氣系統，方便靈活使用，而物業每層亦備有男女淋浴間，方便用戶彈性工作及休息。此外，大廈3樓設有空中花園，提供休憩空間，同時又備有停車場，全面滿足不同用家的需要。