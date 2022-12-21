工廈成交｜有線電視大樓中低層戶約1188萬易手 呎價重回2008年水平

物流及倉儲行業在疫情推動下快速轉型，網上購物令物流需求大增，同時亦帶動工廈樓面需求持續上升，其中華潤物流於本年度大手斥資約46.2億元，購入兩幢分別位於沙田及柴灣的貨倉物業，反映企業看好香港物流及倉儲行業發展前景。新近荃灣有線電視大樓中低層單位，亦獲用家承接，成交價約1,188萬元，平均呎價約3,774元，呎價重回2018年水平。

現時月租 3.4 萬 回報 3.4 厘 上述由中原(工商舖)促成的工廈成交個案，位於荃灣海盛路9號有線電視大樓15樓08室，面積約3,148方呎，以約1,188萬元易手，平均呎價約3,774元，以連租約形式交易。中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，現時該物業月租收入約34,000元，租期至2024年，按成交價計算，新買家料可享回報約3.4厘。他續指，新買家為用家，眼見上述單位樓底極高約15呎1吋，實用率近六成半，而且價格吸引，遂決定買入物業先作收租，及後有機會轉為自用。