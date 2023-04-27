工廈成交｜火炭地廠2940萬易手 27年升值逾3倍

該單位位於盈力工業中心地下雙號舖，擁逾24呎特高樓底，單位亦可入車，屬區內罕有的優質地廠，同時，該地廠可作五金、重型機器等生產用途，用途多元化。物業以交吉形式易手。原業主於1996年3月以約693萬元購入，持貨近27年，一直作自用，是次易手帳面獲利約2,247萬元，物業期內升值約3.2倍。

張志傑稱，火炭區目前僅有個別地廠在放售中，叫價為每方呎約1萬至1.3萬元不等，目前放售中地廠以毗鄰的火炭坳背灣街57至59號利達工業中心地下雙號舖最為吸引，其面積約2,297方呎，意向價約2,297萬元，折合呎價約1萬元，單位將以連租約形式出售，每月租金約5.6萬元，新買家享租金回報約2.9厘。

張志傑表示，火炭為傳統工廈區，發展成熟，配套完善，鄰近港鐵火炭站，同時，有多條小巴及巴士路線接駁至市中心沙田及大圍，車程僅約20分鐘，一直是工廈用家理想選址。同時，在目前通關效應下，工商貿活動頻仍，工廈地廠單位向來用途廣泛，其靈活性備受投資者青睞，而質素不俗工廈地廠單位更見罕有，料市場將對地廠單位頗為渴求，工廈成交價格將逐步上揚。

即睇火炭盈力工業中心放盤 (House730)