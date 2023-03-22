工廈成交｜火炭罕有相連工廈單位2千萬沽 投資者接貨 料回報約5厘

上述成交為火炭穗禾路1號豐利工業中心低層相連單位，面積共約6,082方呎，現以交吉形式售出，涉及成交價約2,000萬元，折合呎價約3,288元。中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，單位原業主從事塑膠行業，於2018年先後共斥資約536萬元購入上述單位，並自用多年，是次沽出帳面獲利約1,464萬元，物業期內升值約2.7倍。買家為投資客，有意購入該單位作長線投資，而參考該廈的市值呎租叫價約13至14元，是次租金回報約有5厘。

區內知名工廈 今年暫錄約 3 宗成交

全面通關後，火炭區工廈物業買賣情況轉趨活躍。據該行資料顯示，自2022年至今，火炭工廈物業共錄得193宗成交，而今年度已錄得25宗買賣，數字較該區去年第4季所錄得的21宗水平為高，反映該區今年工廈買賣交投持續增長，投資氣氛更見熾熱。張志傑指出，豐利工業中心樓齡約39年，屬區內知名工廈，買賣交投亦見理想，自去年起，該廈已錄得12宗買賣成交，當中單是今年已錄得約3宗成交。

他又稱，近期工商舖物業洽購及洽租查詢明顯增加，加上本地廠家對火炭區工廈有穩定需求，故令近期區內工廈買賣及租務亦見升溫，預料隨著本港經濟將踏入高速增長，預測火炭區工廈投資氣氛更見濃厚，前景將更佳。

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