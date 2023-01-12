工廈成交｜荃灣工廈低市價798萬沽 30年升值近2.5倍

中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，上述成交單位位於荃灣德士古道188至202號立泰工業中心1期15樓E室，面積約2,342方呎，成交價約798萬元，折合成交呎價約3,407元，較市價低約5%。買家為同幢物業用家，向來有留意荃灣區工廈市況，早前得知上址業主有意放售，隨即主動聯絡代理洽談，預料新買家待單位租客租期屆滿遷出後自用。

早年一籃子低價入手 帳賺逾 560 萬

資料顯示，原業主於1993年以約230萬元一籃子形式購入單位、天台及車位，今次成功售出單位，帳面獲利約568萬元，物業升值近2.5倍。馬健邦指，立泰工業中心於1990年落成，為區內較大型工廈，物業分2期發展，目前放盤量約13個，每方呎叫價約4,300至4,830元不等，盤源多集中在1期；而物業買賣交投亦見活躍，主要集中在2期，對上一宗較高成交呎價為2期頂層F室，面積約2,751方呎，當時成交價約1,238萬元，折合呎價約4,500元。另一宗相對呎價較低的成交，則位於2期中層G室，面積約5,649方呎，以呎價約3,580元沽出，涉資約2,022萬元。

隨著中港兩地通關，經濟活動將趨頻繁，帶動本港經濟及樓市向好，不少投資者亦會積極部署向旗下地產投資項目增值及重整，他預料工廈買賣交投將會增多，荃灣區個別優質工廈交投量亦將提升。