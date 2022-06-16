工廈成交｜荃灣榮興工廈低層約932萬沽 呎價重返2018年水平

受活化工廈政策帶動，荃灣區柴灣角工業區一帶近年積極轉型，逐漸吸引投資者入市，新近有投資者睇好前景，購入該區榮興工業大廈低層單位，成交價約932萬元。

在近年政府推動活化工廈的政策下，不少業主積極展開重建活化規劃，當中荃灣柴灣角街一帶有多幢新型工廈落成，帶動區內工廈升值潛力。新近有投資公司睇好該地段的工廈升值潛力，購入榮興工業大廈低層單位，成交價約932萬元，平均呎價約3,446元。

中原(工商舖)工商部市務經理馬健邦表示，促成的成交物業位於荃灣柴灣角街83至93號榮興工業大廈3樓4室，面積約2,704方呎，以約932萬元售出，平均呎價約3,446元。馬健邦指，新買家開設投資公司，見上述單位間隔四正，實用率高達約八成，而且睇好荃灣工廈升值潛力，遂決定買入物業作投資。資料顯示，原業主於2010年以約310萬元購入上址物業，持貨約12年易手，帳面獲利約622萬元或大幅增值約2倍。

區內多活化項目 具投資潛力

翻查資料，榮興工業大廈對上一宗成交要追溯至2018年5月，該宗成交為7樓15室，面積約1,393方呎，成交價約425萬元，折合呎價約3,050元。馬健邦稱，榮興工業大廈位於荃灣西工商區域，具有地利優勢，多條高速公路貫穿港九新界，加上鄰近香港國際機場及港珠澳大橋香港口岸，吸引不少物流業進駐，支撐區內工廈租務需求穩定。此外，區內多幢大型活化項目亦正展開，當中規模最大的是由嘉民集團持有的荃灣中央紗廠項目，佔地約9.8萬方呎，計劃興建多座新式工廈及高端數據中心，令區內工廈受惠更大。

他指出，環球經濟前景未明，資金轉向工商舖物業避險，而工廈物業屬「進可攻、退可守」的投資選擇，料工廈市場不乏實力投資者趁機吸納潛力物業作長線投資，尤其葵荃區先行。