工廈成交｜酒商疫下覓生機 斥2022萬購5600呎荃灣工廈

疫情下，餐飲業面臨艱巨挑戰，但亦有個別業界商人在疫情下發掘出消費者新常態，即時變陣，以另一模式繼續經營，並取得理想成效，繼而積極擴展新業務。中原(工商舖)新近促成荃灣立泰工業中心2期中層單位成交，成交價約2,022萬元，平均呎價約3,580元，略低於市價水平，買家為酒商，單位擬經營實體品酒業務。

疫下成功覓出路 中原(工商舖)工商部市務經理馬健邦表示，上述易手個案位於荃灣德士古道188至202號立泰工業中心2期8樓G室，面積約5,649方呎，成交價約2,022萬元，平均呎價約3,580元。據了解，新買家於同幢工廈經營酒類業務，在疫情前，業務主打批發酒品予食肆，惟疫情期間餐飲業受到巨大打擊，其生意也大受影響，為求生逐將業務轉為網上營銷，並取得理想成績。馬健邦續稱，買家見上址單位質素高且議價空間大，決定在逆市下增持物業，購入作擴展業務之用，推出實體品酒服務。而原業主最初開價為每方呎約4,000元，因有感買家具誠意，且屬自用性質，故是次輕微減價約10.5%沽出。資料顯示，原業主早於1989年以約353萬元購入上述物業，持貨約33年帳面大幅獲利約1,669萬元，期間升值約4.72倍。