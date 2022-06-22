工廈成交｜酒商疫下覓生機 斥2022萬購5600呎荃灣工廈

疫情下，餐飲業面臨艱巨挑戰，但亦有個別業界商人在疫情下發掘出消費者新常態，即時變陣，以另一模式繼續經營，並取得理想成效，繼而積極擴展新業務。中原(工商舖)新近促成荃灣立泰工業中心2期中層單位成交，成交價約2,022萬元，平均呎價約3,580元，略低於市價水平，買家為酒商，單位擬經營實體品酒業務。
疫下成功覓出路
中原(工商舖)工商部市務經理馬健邦表示，上述易手個案位於荃灣德士古道188至202號立泰工業中心2期8樓G室，面積約5,649方呎，成交價約2,022萬元，平均呎價約3,580元。據了解，新買家於同幢工廈經營酒類業務，在疫情前，業務主打批發酒品予食肆，惟疫情期間餐飲業受到巨大打擊，其生意也大受影響，為求生逐將業務轉為網上營銷，並取得理想成績。馬健邦續稱，買家見上址單位質素高且議價空間大，決定在逆市下增持物業，購入作擴展業務之用，推出實體品酒服務。而原業主最初開價為每方呎約4,000元，因有感買家具誠意，且屬自用性質，故是次輕微減價約10.5%沽出。資料顯示，原業主早於1989年以約353萬元購入上述物業，持貨約33年帳面大幅獲利約1,669萬元，期間升值約4.72倍。
3年來首跌穿3600元水平 料葵荃工廈成投資焦點
馬健邦稱，立泰工業中心業主向來持貨力強，現時該廈只有一個全層連租約放盤單位，而該廈平均成交呎價逾3,700元，是次成交呎價為2019年6月後首次跌穿3,600元水平。他預期，荃灣區正處於轉型階段，區內工廈物業除可作自用之餘，亦甚具長線投資價值，因而吸引不少實力投資者及用家吸納。他相信，美國開啟加息周期，市場紛紛買入磚頭保值抗通脹，當中工廈物業價格相宜，加上個別議價空間大，料會繼續成為下半年投資者入市對象，當中更以葵荃區先行。