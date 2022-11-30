工廈放售｜由舊廠區變身商貿區 新蒲崗工廈一籃子單位罕放 意向價1億

受惠於起動東九龍及活化工廈政策，以及啟德發展區的推動，近年新蒲崗由原本予人感覺殘舊的傳統工業區，逐步轉型為商貿區，預料日後將會有一番新景象。近日有業主將持有的新蒲崗工廈一籃子單位放售，物業總建築面積合共約20,000方呎，意向價1億元。
大廈業權簡單 具收購潛力
利嘉閣（工商舖）聯席董事楊定邦表示，上述放售的一籃子工廈單位於新蒲崗三祝街15至17號啟業工廠大廈，物業樓高7層，採一梯兩伙間隔，而放售的單位分布在3個樓層，總建築面積合共約有20,000方呎，以業主意向價1億元計，平均呎價約5,000元。由於單位間隔方正實用兼且少柱，故適合各行各業。他續指，大廈業權簡單具收購潛力，加上有港鐵鑽石山站及啟德站的雙站優勢，亦鄰近彩虹道巴士站，往來各區相當方便，交通配套完善。
周邊新商住項目陸續落成 帶動人流
近年新蒲崗發展迅速，楊定邦指出，上述物業位處東九龍第二核心商業區，連結啟德機場舊址、觀塘和九龍灣兩大商貿區，發展潛力具有優勢，而鄰近的啟鑽苑第一期項目已落成，為該區帶來人流及消費力，加上周邊多個發展項目亦已入伙，包括七寶街1號的活化工廈東傲、六合街21號的全新工廈項目Artisan Lab等，相信會令該區工廈租客更趨多元化，預料區內工廈買賣呎價將拾級而上。值得一提是，物業附近的工廈多屬單一業權，業主普遍惜售，少有拆售，令該區工廈貨源少之又少，故上述物業屬罕有放盤。