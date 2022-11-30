工廈放售｜由舊廠區變身商貿區 新蒲崗工廈一籃子單位罕放 意向價1億

受惠於起動東九龍及活化工廈政策，以及啟德發展區的推動，近年新蒲崗由原本予人感覺殘舊的傳統工業區，逐步轉型為商貿區，預料日後將會有一番新景象。近日有業主將持有的新蒲崗工廈一籃子單位放售，物業總建築面積合共約20,000方呎，意向價1億元。

大廈業權簡單 具收購潛力 利嘉閣（工商舖）聯席董事楊定邦表示，上述放售的一籃子工廈單位於新蒲崗三祝街15至17號啟業工廠大廈，物業樓高7層，採一梯兩伙間隔，而放售的單位分布在3個樓層，總建築面積合共約有20,000方呎，以業主意向價1億元計，平均呎價約5,000元。由於單位間隔方正實用兼且少柱，故適合各行各業。他續指，大廈業權簡單具收購潛力，加上有港鐵鑽石山站及啟德站的雙站優勢，亦鄰近彩虹道巴士站，往來各區相當方便，交通配套完善。