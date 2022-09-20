工廈放售｜荃灣罕有工業地皮 已獲批建新型工廈 市場估值約3.3億

鄰近多大型工業發展項目

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事林子健表示，上述項目地盤面積約6,382方呎，將以現狀及交吉形式出售。該地皮於2020年9月曾獲屋宇署批准興建為一幢樓高21層及2層地庫之新型工廈，涉及面積約72,755方呎。物業位處荃灣重點發展區，毗鄰多個大型發展工業項目，包括灰窰角街18至32號，將興建連2層地庫之22層高工廈，以及馬角街14至18號地皮，將興建連2層地庫的23層高工廈；而荃灣市地段428號地皮，亦將興建3層地庫之18層高數據中心，可見該地段一帶日後的工商氣氛將更濃厚。