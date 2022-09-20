工廈放售｜荃灣罕有工業地皮 已獲批建新型工廈 市場估值約3.3億

荃灣區近年發展迅速，不少發展商積極進駐區內核心地段，令區內可供發展的地皮愈見矜罕。中原(工商舖)獲業主獨家委託代理放售荃灣灰窰角街46至48號項目，物業估值約3.3億元，現為露天停車場，項目已獲准興建一幢新型工廈，屬市場具投資價值的地皮。
鄰近多大型工業發展項目
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事林子健表示，上述項目地盤面積約6,382方呎，將以現狀及交吉形式出售。該地皮於2020年9月曾獲屋宇署批准興建為一幢樓高21層及2層地庫之新型工廈，涉及面積約72,755方呎。物業位處荃灣重點發展區，毗鄰多個大型發展工業項目，包括灰窰角街18至32號，將興建連2層地庫之22層高工廈，以及馬角街14至18號地皮，將興建連2層地庫的23層高工廈；而荃灣市地段428號地皮，亦將興建3層地庫之18層高數據中心，可見該地段一帶日後的工商氣氛將更濃厚。
整體氣氛淡靜 惟逾億成交個案仍穩
另外，中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳玉雲表示，受外圍經濟環境氣氛影響，本港整體投資氣氛仍見觀望，惟獨是逾億元成交個案仍見穩定，當中因工廈物業可塑性高，防守性強，故吸引本地財團及外資基金等追捧。而上述項目業主叫價克制，加上區內可作推售的地皮緊絀，準買家購入可作長線投資用途。