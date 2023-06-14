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地產
2023-06-14 16:40:06

工廈放盤｜供應量逐年遞減 致升潛力增 葵涌工廈地廠意向價7361萬

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葵涌美安工業大廈地下B號舖，連租約以意向價約7,361萬元放售，屬區內罕有放盤的工廈地廠物業。

葵涌美安工業大廈地下B號舖，連租約以意向價約7,361萬元放售，屬區內罕有放盤的工廈地廠物業。

本港工廈存量逐年減少，而城規會去年度批出24幢工業物業重建，涉及650萬方呎樓面面積，惟約有57%將轉為寫字樓用途，遠遠未能抵銷工業物業存量跌幅，加上近年市場對貨倉、凍倉及數據中心的需求持續增加，工廈物業更見矜罕。有業主看準市場需求，趁勢放售葵涌美安工業大廈地廠，意向價約7,361萬元。

17年前買入價700

中原(工商舖)工商部分區營業董事陳啟超表示，上述獨家放售的物業位於葵涌工業街1721號美安工業大廈地下B舖，面積約10,825方呎，以意向價約7,361萬元計，平均呎價約6,800元，並以連租約形式出售。項目屬區內矜罕地廠，擁逾17呎特高樓底，樓面承重約5.5噸，可供貨車直接駛入。物業原業主於2006年以約700萬元購入物業，若項目成功易手，料升值逾九倍。

工廈存量每年0.6%比率減少

陳啟超又指，葵涌為香港主要貨運樞紐之一，但根據資料顯示，本港工廈存量正以每年0.6%的比率減少，加上本港新落成的工廈物業屬鳳毛麟角，故工廈價值將更顯矜貴，升值潛力被看高一線。同時，近年市場對倉存及凍倉庫服務需求日益增高，新近有「街市大王」之稱的建華集團，於各區買入工廈物業發展迷你倉及開拓凍倉業務，反映逾萬呎的工廈樓面需求將有增無減，而是次放售項目具質素，並屬供應極少的地廠，預料將會獲投資者及用家洽購吸納。

即睇葵涌區工廈放盤(HOUSE730)

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