工廈放盤｜觀塘區重建活化頻繁 開聯工業中心低層戶 意向價3480萬

受惠起動九龍東計劃，近年觀塘不少工廈屢獲發展商及財團收購活化，為區内持續注入商業元素，帶動周邊工廈價值攀升，加上近年工廈供應量遞減，亦提高了工廈矜罕度，投資潛力逐步向好。有業主看準市場走勢，將自用中的觀塘開聯工業中心A座低層單位推出市場，意向價約3,480萬元。

管理費便宜 每呎僅約 1 元 中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事馮俊英表示，上述放售單位位於觀塘開源道55號開聯工業中心A座1樓05室，物業建築面積約5,710方呎，意向價約3,480萬元，平均呎價約6,000多元，將以交吉形式出售。據悉，該單位由業主自用多年，備有寫字樓及貨倉裝修間隔，樓底高約10呎，另有獨立洗手間及冷氣系統，管理費亦相宜，每呎管理費僅約1元。單位可經開源道大廈門口的樓梯直達，更可24小時自由出入，為企業提供靈活又彈性的辦公安排；而大廈停車場亦可駛入逾40呎貨櫃車，屬區內罕有項目，方便投資者及用家按需要作多元發展。