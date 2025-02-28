差估署樓價指數連跌兩月｜中原陳永傑：受兩大節日影響樓價受壓 3月將先量後價

差估署剛公布最新樓價指數，2025年1月私人住宅售價指數報287.6點，按月跌約0.45%，創逾8年新低，已連挫兩個月，累跌約1.3%，較歷史高位低近28%。租金走勢繼續與樓價背馳，連升兩個月。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受兩大節日影響，1月份成交淡靜，令樓價持續受壓。但二月份農曆新年過後，睇樓及成交量漸見回復，發展商以貼市價蜂擁推盤，今年首兩月一手成交已逾1,900宗，較去年同期700宗，升1.7倍，亦創同期4年新高，反映發展商低價開盤奏效，購買力亦蓄勢待發。新一份財政預算案將100元印花稅擴展至400萬元或以下物業，令二手上車盤受惠，加上租金持續上升，相信將促使租客轉租為買。陳永傑相信，受惠於新財政預算案，細價樓將率先起動，繼而激活換樓鏈，先量後價，成交量增加從而推動樓價，料財案效應於3月份指數才可反映。