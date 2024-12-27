差估署樓價指數｜中原陳永傑：供平過租將更明顯 明年樓價升一成

差估署剛公布最新樓價指數，11月份報290.9點，按月上升約0.07%，雖已連漲兩個月，但仍是8年的低位，今年首11個月，樓價已累跌近6.6%。租金指數則與樓價背馳，連跌兩個月。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國連續減息三次，香港亦有跟隨，最優惠利率累減0.625厘，於減息、政府撒辣及放寬按揭下，二手成交稍為回穩，差估署指數亦得以連升兩月。惟即使三大有利因素助樓市，但樓價亦只錄得輕微升幅，成交量亦未見太大改善。12月受節日影響，料全月一手不足800宗，創4個月新低。