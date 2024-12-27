差估署樓價指數｜中原陳永傑：供平過租將更明顯 明年樓價升一成

差估署剛公布最新樓價指數，11月份報290.9點，按月上升約0.07%，雖已連漲兩個月，但仍是8年的低位，今年首11個月，樓價已累跌近6.6%。租金指數則與樓價背馳，連跌兩個月。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國連續減息三次，香港亦有跟隨，最優惠利率累減0.625厘，於減息、政府撒辣及放寬按揭下，二手成交稍為回穩，差估署指數亦得以連升兩月。惟即使三大有利因素助樓市，但樓價亦只錄得輕微升幅，成交量亦未見太大改善。12月受節日影響，料全月一手不足800宗，創4個月新低。
明年樓價受三大因素影響
陳永傑稱，明年香港樓市受三大因素影響，利息、經濟及政策，美國於明年或再減息兩次，而經濟及政策相信皆取決於中美雙方的取態，存在著不穩定因素，而香港面對嚴重財赤，相信政府必定想辦法救經濟救樓市，才可穩樓市，以免樓價崩盤式下跌，繼而影響整體經濟。由於息口持續下跌，供平過租情況將更為明顯，加上若港府推出穩樓市穩經濟措施，陳永傑預計明年樓價有10%的升幅。
租金方面，與樓價背馳，連跌兩個月，最新私樓租金指數報193.1，按月回落0.4%。陳永傑指，過去暑假學生租賃旺季已過，加上臨近新年及聖誕，屬傳統淡季，租賃成交下跌令租金亦從高位微調。但港府致力搶人才政策不變，為租賃市場帶來支持，料明年租金升幅與今年相若，升5%。