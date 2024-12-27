差估署樓價指數｜利嘉閣陳海潮：第四季樓價最多升1.5% 明年首季料有小陽春

差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，2024年11月份私人住宅售價指數報290.9點，較10月的290.7點微升0.07%，為連續2個月上漲。不過，今年首11個月，樓價仍累跌6.55%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅更達26.93%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月多項利好消息加持下，樓價持續轉穩，連月錄得升幅，惟碰巧邁向年尾淡季，料較顯著的入市動力及樓價升勢，最快在明年首季有機會出現。

陳海潮指出，11月份樓價能維持平穩微升，包括10月下旬有《施政報告》放寬七成樓按刺激，不過在11月初，亦有當時的「超級周」，包括觀望美國大選、議息及人大會議等重大影響樓市的因素，故整體市況處於牛皮橫行狀態。