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地產
2024-05-29 20:05:19

差估署樓價指數｜高力：今年住宅成交宗數料升43% 美國利率延遲下調將抑制樓價反彈

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差估署樓價指數｜高力：今年住宅成交宗數料升43% 美國利率延遲下調將抑制樓價反彈

李婉茵表示，如利率延遲下調，高力維持預測整體樓價全年會有5%至10%的下跌空間。(資料圖片)

差估署最新4月份私人住宅售價指數(所有類別)按月上升0.3%308.7點，升幅較3月份的1.8%顯著收窄

高力香港研究部主管李婉茵表示，綜觀香港樓市全面撤辣後，住宅交投暢旺，香港一二手住宅市場在4月份更錄得8,551宗成交，按月大增115%，並創下自201210月份後的新高，我們預測2024年全年住宅市場成交宗數將比去年上升43%

發展商年內貼市價或低市價推盤

李婉茵續指，雖然住宅交投暢旺，但價格未見同步顯著上升，現時發展商以貼市價甚至低於市價的開價策略，吸引用家或長線投資者入市，而根據房屋局的數據，截至今年第一季為止，已落成但未售出的現樓貨尾單位共2.1萬伙，數目按年上升約20%，建築中但未售出的樓花單位亦有7.2萬伙，在供應仍然充足的情況下，相信年內發展商仍會保持同樣的推售策略，預料會對二手市場的價格造成一定壓力。此外，美國聯儲局最近不排除利率下調時間或會延後，這將壓抑樓價反彈的動力，如利率延遲下調，高力維持預測整體樓價全年會有5%至10%的下跌空間。

至於4月份私人住宅租金按月續升0.9%，她認為反映市場受到專才入境下，需求受到帶動。隨著暑假租務旺季將至，我們預計內地學生的需求將會繼續支撐租務市場，未來數月住宅租金表現可望持續向好。

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