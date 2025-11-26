差估署｜樓價指數今年累漲1.76% 中原陳永傑：樓市升勢明確 全年樓價料升5%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署樓價指數屬滯後數據，最新指數反映樓市持續回暖，樓價持續回升，今次的數據尚未反映第二次減息以及中美元首會晤達成重要共識兩大樓市利好消息，對樓價進一步帶起的正面支持，要待下月的樓價指數才可實際反映。而每周公布的中原城市領先指數CCL，上周五(21日)最新再升0.54%，已升穿142點，創2024年6月底後73周新高，最新CCL是反映美國及香港銀行10月宣布再減息，以及中美元首會晤並達成共識當周的市況。CCL今年來已累升3.52%，樓價已成功尋底並進入了上升階段，料CCL全年可錄得5%升幅，屬合理升幅。

陳永傑指出，兩度減息後，買家入市信心明顯增強，樓市進一步回暖，一、二手市場齊旺。發展商積極推盤去貨，一手市場率先熱鬧，旺熱氣氛亦蔓延至二手市場。近期發展商開始減少優惠，訂價亦有所提升，市場依然受落，本月一手市場暫已錄約1,800宗成交，月內全新盤供應不算多，成交以貨尾為主，去庫存情況相當理想。預計今年全年一手成交量將突破2萬宗，將創6年新高。

隨著樓市表現轉好，樂觀情緒升溫，加上12月份聯儲局大機會再減息，於多方利好因素支持下，預計樓價會繼續回升，料全年升幅有5%。現時樓市正循健康向好發展，樓價處於回升初段，升勢溫和，目前樓價水平相較高位仍低約26%，相信要收復之前三年的失地仍需要時間，同時需要更多的利好消息推動。