差估署｜樓價指數創近15個月高位 利嘉閣：租金破歷史新高 料續平穩向好

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠近月股市及各項經濟數據向好，配合減息周期來臨，樓市持續出現租金及樓價雙雙向好的走勢。差估署今日(26日)公布的最新數據顯示，2025年10月份私人住宅售價指數報294.3點，較9月的293.1點再升0.41%，已是連續7個月呈平穩或上升，期間累漲3.30%，創近15個月高位，而單計連續5個月升勢亦累漲2.72%。今年首10個月累計，樓價累升1.76%，而與2021年9月的398.1點歷史高位比較，跌幅收窄至26.07%。

今年10月份樓價持續上升，主要受惠《施政報告》的樓市措施明朗化及本地銀行於9月展開減息，加上新盤熱賣及期間旅遊及經濟市道好轉，皆為樓市增添信心。展望11月份，陳海潮相信，在10月底再次減息及中美貿易談判達成共識下，樓市氣氛維持穩步向好，樓價續有支持，料第四季樓價可升近2%，全年則看升約3.5%。