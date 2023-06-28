差估署｜樓價指數終止4連升 中原：政府宜推利市政策 第3季方有轉機

就差估署今日(28日)公布最新樓價指數，5月份報351點，按月跌0.74%，終止4連升，惟指數於首5個月仍升約4.87%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著政府放寬所有防疫措施及通關，今年首季樓市錄報復式反陣，樓價升幅相當明顯，而樓市第2季回復正式復常步伐，市場亦以剛性需求為主，買家多以1,000萬以下物業為入市目標；是次指數未完全反映5月份市況，惟近期內地經濟亦欠佳，通關後未見內地客入市個案明顯增加，未達預期般理想，而近期整體樓市踏入整固期，加上本月美國雖暫緩加息，但加息因素需較長時間去淡化，息口因素仍影響不少上車及換樓人士意慾，若政府短期內推出支持樓市政策，第3季樓市走勢才有轉機。

利嘉閣：樓市整固回氣後 料全年升 10%

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價連衝4個月後，終迎來回氣整固，惟相信下半年樓市仍然樂觀，升幅料與上半年相若，全年樓價續看升一成。他指出，5月份樓價指數轉跌，主要反映了樓市經歷首季較大幅度的上衝後略為回氣，加上5月初美國及香港再度加息，令買家轉趨審慎猶豫，窒礙樓市升勢。

展望6月份市況，樓市仍處於緩慢整固階段，包括當初憂慮美國會否持續加息，惟市場亦非一面倒只有負面消息，當中亦有包括政府指考慮再度放寬首置按揭安排，而市場亦憧憬專才客陸續來港，帶起住屋需求，故預期6月份樓價指數在好淡爭持下，或處窄幅橫行走勢，上下波幅料在0.5%之內。依此推算，上半年樓價指數累積升幅約近半成(4.9%)。