差估署｜樓價指數首11個月累升2.43% 中原陳永傑：料全年指數升3.5%

差餉物業估價署剛公布樓價指數，2025年11月私人住宅售價指數報297.3點，按月升0.92%，已連升6個月，為逾4年最長升浪，累漲約3.77%。今年首11個月累升約2.8%。租金指數則連升12個月，按月升0.2%，全年累升約4.26%，最新報200.7點，再創歷史新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署樓價指數連升6個月，樓市步入上升期進一步確認。自從3月美國停加息，至9月開始減息，香港樓市開始止跌回升，差估署樓價指數連升6個月。昨日財政司司長於網誌上表示，香港經濟表現良好，隨著旅客增加，出口上升，各項經濟數據理想。陳永傑認為各項經濟基礎因素不變，市民收入增加有利樓市，而貨幣貶值亦促使資金流向實物資產，同時於租金升勢未停的影響下，租客轉租為買增加，將進一步推升住宅物業買賣需求。以中原城市領先指數CCL為例，全年已錄得4.3%升幅，陳永傑預期，2025年全年差估署樓價指數可錄3.5%升幅。