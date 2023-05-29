差估署｜樓價4月升幅顯著收窄 利嘉閣陳海潮：5月短暫整固 6月或再升

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價經首3個月連環上衝後，逐漸轉趨冷靜，惟在整體經濟情況改善下，料短期整固橫行後有力再展升勢。他指出，4月份樓價指數升幅顯著收窄至只有0.54%，為今年以來最少的按月升幅，相信樓價經歷首季彈升後，買家開始顯得冷靜及審慎；加上一手新盤多以貼市價、甚至低市價推盤，對二手市場樓價造成一定壓力。此外，4月上旬復活節長假有不少人外遊休戰，樓市出現量價齊降的整固市況。

業主普遍看好後市 減價不多 展望5月份，月初美國再次加息，而本港普遍銀行亦跟隨加息1/8厘，對樓市帶來一定心理影響，而且一手新盤攻勢不斷，開價吸引，持續搶佔二手市場客源；惟業主普遍看好後市，減價情況不多，故料5月份樓價指數持續在低位橫行整固，料全月將表現平穩，或微升0.2%左右。