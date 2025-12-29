差估署｜萊坊王兆麒：樓價農歷新年後開始好轉 明年有望升5%至8%

美國⁠聯儲局於12月份議息再減息0.25厘以推動經濟，預測樓價農歷新年後會開始明顯好轉。(資料圖片)

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，⁠2025年整體樓市表現比2024年好，價量齊升。調整印花稅對細價樓成交量有幫助，但減息對刺激整體樓市最大效益市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，HIBOR未能維持低位去帶動按息大幅回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價今年內仍未能明顯回升。

差餉物業估價署今日(29日)公布樓價指數，2025年11月私人住宅售價指數報297.3點，按月升0.92%，已連升6個月，為逾4年最長升浪，累漲約3.77%。今年首11個月累升約2.8%。租金指數則連升12個月，按月升0.2%，全年累升約4.26%，最新報200.7點，再創歷史新高。

美國⁠聯儲局於12月份議息再減息0.25厘以推動經濟，預測樓價農歷新年後會開始明顯好轉，但之前香港樓價仍未會見明顯回升，2025年上升約3%，2026年樓價有望明顯回暖，全年有機會升5%至8%。

王兆麒稱，預料香港銀行會在明年初再下調最優惠利率P 0.125厘至0.25厘，按息將回落至近3厘水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。未來幾個月按息有望進一步回落，當按息低於3厘時，市場購買力會明顯增加，樓價亦會明顯回升。他估計，新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000伙至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2026年年中回落至較健康水平。

王兆麒指，短期內按月成交將徘徊在5,000宗左右水平。預計今年一手及二手成交量會上升至60,000宗至62,000宗左右。2026年成交量將上升62,000宗至65,000宗水平，一手成交佔35%左右。

他續指，發展商積極去貨，受貨尾囤積影響，推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家；短期內發展商仍會以貼市價開盤，主要任務仍是要「去庫存」，改善財務及現金流狀況，價單之間的提價潛力不高。

明年租金走勢續平穩向上

另外，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩；料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3%至5%。