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2024-05-17 15:40:00

市傳銀行收緊非住宅按揭 中原按揭王美鳳：工商舖成交少估價跌信貸風險高

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市傳銀行收緊非住宅按揭 中原按揭王美鳳：工商舖成交少估價跌信貸風險高

據悉最近有個別銀行將工商舖物業的按息調高，個別銀行在考慮工商舖市場之信貸風險相對較高而上調按息。

巿傳有大型銀行收緊非住宅按揭(工商物業及車位)，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季銀行因應資金成本持續高企而逐步開展按揭貸款上之調整，較主要集中削減按揭回贈優惠以減省成本，另一方面，個別銀行對於一些信貸風險相對高一些的按揭個案有所收緊審批尺度，又或以調高按息作調整。

據悉最近有個別銀行將工商舖物業的按息調高，王美鳳相信主因是工商舖市道持續低迷，成交減少，加上工商舖近年估價下跌，估價不足的情況亦增多，個別銀行在考慮工商舖市場之信貸風險相對較高而上調按息。

工商舖按揭年期15年至20年為主

至於工商舖物業樓齡限制，王美鳳指出，目前銀行之間審批尺度不同，較多按實際情況及質素評估，亦有銀行接納樓齡和還款期之和長達70年至75年，但按揭年期一般比住宅為短，以長達15年至20年為主，而不是如住宅長達30年。

另外，銀行對於以資產水平審批的按揭準則、取態及所需時間不盡相同，現時大部分銀行維持如常審批這類按揭，但亦有個別銀行對於這類按揭放慢審批步伐，相信僅屬於個別業務調整，有意以資產水平申請按揭的借款人宜先瞭解現時銀行選擇及準則。

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王美鳳續指，3月份住宅市場受撤辣帶動而勁力反彈後，45月份物業交投在高基數下回軟，現時銀行審批按揭塞車情況已紓緩一些，然而不同銀行的按揭審批時間差別較大，有銀行現時已大致可於約3星期批出個案，但亦有銀行審批按揭時間仍達1個月至1.5個月，加上現時銀行之間對於不同類別物業或客戶的按揭取態或有較明顯差別，往故此按揭申請人宜先向按揭轉介公司瞭解當前合適的銀行選擇。

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