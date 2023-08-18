市區盤減價去貨！大角咀利奧坊．凱岸周六賣5伙 入場價大降至408萬

市區全新盤接連以「低市價」、「折讓價」出擊，對一手市場可謂一石激起千層浪，其他新盤亦「跟隊」減價賣樓，如觀塘「Bal Residence」為26伙減價最多10%，並送禮券作入伙賀禮；同為市區新盤、恒基地產(012)大角咀現樓新盤「利奧坊．凱岸」亦修改價單，並將於周六(19日)發售5伙，實用面積197及278方呎，屬開放式及一房間隔。

提供最高 28% 折扣 再設 9% 現金回贈

入場單位為1座19樓D室，實用面積197方呎，開放式間隔。價單售價623.3萬元，呎價31,640元。如選用「豐收」付款計劃180天成交提供最高8%折扣，連同其他優惠合共20%，最高折扣達28%，即單位折實售價約448.78萬元，呎價約22,781元。

另外，發展商為買家提供多項現金回贈，包括「利息津貼現金回贈」、「傢俬津貼現金回贈」及「提前成交現金回贈」，合共相當於樓價9%，以上述入場單位為1座19樓D室為例，可獲約40.39萬元現金回贈，意味單位成交價降至408.39萬元，呎價約20,730元。