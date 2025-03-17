市區私樓兩房蝕賣！最傷損手375萬 昇悅居6年蒸發1球｜二手市況

近期市場信心顯著提升，帶動二手成交，惟市場續見蝕讓成交，當中不乏市區私樓兩房。「西九四小龍」之一的昇悅居，最新一個內園兩房6年間樓價蒸發超過100萬元易手。 中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，昇悅居本月暫錄得5宗成交，平均實用呎價約14,609元。最新成交單位為2座中層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，外望清靜內園景。原叫價750萬元，最終減價20萬元或約2.7%，以730萬元沽出，呎價約14,928元。 據悉，原業主於2019年以833萬元購入單位，持貨約6年，是次沽出單位帳面虧損103萬元，單位期內貶值約12.4%。

貝沙灣 4 年跌價 26% 利嘉閣地產營業董事鍾肇基稱，薄扶林貝沙灣4期9座低層B室，實用面積約649方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，獲外區客以1,075萬元承接，呎價約16,564元。 據了解，新買家一直有意在薄扶林及貝沙灣一帶尋覓合心水物業，心儀單位附帶雅致裝修，間隔合用，加上業主開價合理，睇樓後即與業主進行洽購。原業主於2021年以約1,450萬元買入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失375萬元，單位期內跌價約25.9%。

將軍澳中心 5 年貶值近 116 萬 市場消息指，將軍澳中心3座低層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔。單位放盤約4個月，原開價660萬元，獲外區上車客洽詢，議價後減價22萬元或約3.3%，以638萬元承接，呎價約13,720元。