市場缺盤樓價回升！小西灣藍灣半島兩房呎價重上1.5萬水平(有圖)｜二手樓成交

近月二手交投平穩，市場缺盤售價回升。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島近日再錄得兩房單位成交，成交呎價重上1.5萬元水平。

招潔冰指，上址為藍灣半島3座高層F室，兩房設計，實用面積約455方呎，眺望山景及遠少海景，以690萬元沽出，呎價約15,165元。原業主於今年8月中獨家委託該行放售，原叫價750萬元，最終放盤2個月減價60萬元或約8%成交。

招潔冰透露，買家為區內客，心儀單位為兩房「則王」，保養簇新，位於高層故視線格外廣闊，從景觀大𥦬可眺望鯉魚門海景，引入一室自然光線，加上貼近市價，故一見傾心立即購入單位作為安樂窩。原業主於2014年以535萬元購入單位，持貨約11年，現轉售帳面獲利155萬元，單位期內升值約29%。