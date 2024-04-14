市場聚焦新盤 二手交投續受壓 中原十大屋苑周末錄9宗成交 5屋苑捧蛋｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗二手成交，按周無升跌，當中有一半屋苑錄零成交，分別為康怡花園、海怡半島、新都城、映灣園及嘉湖山莊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手市場百花齊放，交投暢旺，其中港島大型新盤因位置優越，訂價吸引，務求先取量再求價，搶去大批客源及市場焦點，令本周末兩天一手市場共錄約200宗成交，加上撤辣後一個多月，市場已消化大量二手筍盤，二手交投難免受壓。
太古城周末錄3宗買賣
港島區方面，3大指標屋苑僅太古城錄3宗成交，海怡半島及康怡花園捧蛋。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄15宗買賣，平均實用呎價15,326元，其中本周末錄3宗成交，較上周錄1宗明顯增加，最新成交包括綠楊閣中層D室，實用面積922方呎，採套三房間隔，最新以1,438萬元沽出，平均實用呎價15,597元。
麗港城本周末錄2宗成交
九龍區方面，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城本周末錄得2宗買賣，與上周宗數相同，新成交包括4座中層G室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，最新以588萬元沽出，折合實用呎價11,373元。原業主於2012年以377萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利211萬元或升值56%。
沙一本月暫錄7宗 呎價1.32萬水平
至於新界區，3大指標屋苑中只有沙田第一城錄得成交。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，撤辣後市場氣氛正面，惟近期市場焦點落於一手，二手交投減慢。沙田第一城本月暫錄7宗成交，平均實用呎價約13,277元，屋苑最新錄8座低層D室易手，單位建築面積395方呎，實用面積327方呎，屬兩房開則，日前議價後以420萬元易手，實用平均呎價12,844元。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量/
按周變幅
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平均實用呎價(元)/
按周變幅
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香港
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太古城
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3 (+200%)
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15326(+14.7%)
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康怡花園
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0 (無升跌)
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-
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海怡半島
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0 (無升跌)
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-
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九龍
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美孚新邨
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2 (+100%)
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9474 (-9.5%)
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麗港城
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2(無升跌)
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11373 (-2.6%)
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黃埔花園
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1 (上周0宗成交)
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12058(-)
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新都城
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0 (上周1宗成交)
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-
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新界
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沙田第一城
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1(無升跌)
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12844(-10.2%)
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嘉湖山莊
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0 (上周2宗成交)
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-
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映灣園
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0 (上周1宗成交)
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-
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合計
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9 (無升跌)
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註：綜合市場成交數據