市場聚焦新盤 二手交投續受壓 中原十大屋苑周末錄9宗成交 5屋苑捧蛋｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗二手成交，按周無升跌，當中有一半屋苑錄零成交，分別為康怡花園、海怡半島、新都城、映灣園及嘉湖山莊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手市場百花齊放，交投暢旺，其中港島大型新盤因位置優越，訂價吸引，務求先取量再求價，搶去大批客源及市場焦點，令本周末兩天一手市場共錄約200宗成交，加上撤辣後一個多月，市場已消化大量二手筍盤，二手交投難免受壓。

太古城周末錄 3 宗買賣 港島區方面，3大指標屋苑僅太古城錄3宗成交，海怡半島及康怡花園捧蛋。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄15宗買賣，平均實用呎價15,326元，其中本周末錄3宗成交，較上周錄1宗明顯增加，最新成交包括綠楊閣中層D室，實用面積922方呎，採套三房間隔，最新以1,438萬元沽出，平均實用呎價15,597元。

麗港城本周末錄 2 宗成交 九龍區方面，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城本周末錄得2宗買賣，與上周宗數相同，新成交包括4座中層G室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，最新以588萬元沽出，折合實用呎價11,373元。原業主於2012年以377萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利211萬元或升值56%。

沙一本月暫錄 7 宗 呎價 1.32 萬水平 至於新界區，3大指標屋苑中只有沙田第一城錄得成交。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，撤辣後市場氣氛正面，惟近期市場焦點落於一手，二手交投減慢。沙田第一城本月暫錄7宗成交，平均實用呎價約13,277元，屋苑最新錄8座低層D室易手，單位建築面積395方呎，實用面積327方呎，屬兩房開則，日前議價後以420萬元易手，實用平均呎價12,844元。