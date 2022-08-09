市建局土瓜灣榮光街/崇安街重建項目收31份意向 恒地華懋英皇有份

市建局位於土瓜灣榮光街/崇安街重建發展項目，今日(9日)中午12時前截收發展意向書，市建局表示，合共接獲31份意向書，而由市建局董事會設立的遴選小組，將會按照訂定的入圍準則，就發展商及財團的項目發展經驗和財政能力，從收到的意向書中挑選符合資格的發展商及財團，並將根據董事會已批准的主要招標條款，邀請入圍的發展商及財團，就本項目提交合作發展標書。至於今日有份遞交意向書的發展商/財團包括恒地(012)、華懋、鷹君集團(041)、中國海外(688)、英皇(163)、資本策略(497)、遠東發展(035)、泛海(129)、招商局置地(978)及建灝地產等。

估值最高逾36億 提供約 560 個中小型住宅

上述土瓜灣榮光街/崇安街項目於2018年6月展開收購，地盤面積約30,957方呎，最高可建樓面約278,615萬方呎，綜合市場估計，項目估值約27.9億至36.2億元，每方呎樓面地價約1萬至1.3萬元。而據政府早前公布，項目將提供約560個中小型住宅單位，並與區內其他重建項目構成小社區。市建局早前指，中標發展商及財團須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。