市況熱鬧｜豪宅加入新盤戰 林海山城擬推最少53伙招標

一手市況熱鬧，新界區豪宅即將加入搶客戰。希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔豪宅項目林海山城，預告短期內公布銷售安排，首批單位最少佔全盤262伙兩成，即53伙，全數以招標形式發售，並提供多種付款辦法，另設一按及二按貸款計劃。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，首批推出主要為分層戶，亦考慮加入特色戶及洋房。項目早前已開放一個現樓頂層連天台特色戶，昨率先向傳媒開放3個現樓示範單位，當中包括10座3樓A及B室，實用面積1,160及1,568方呎，間隔三房套及四房雙套，稍後安排予準買家預約參觀。

香港興業業務拓展及市務總經理林紅稱，為提供更多財務彈性予準買家，項目提供一按及二按計劃，年期最長均為20年，當中一按貸款金額為最高樓價85%，首24個月年息為最優惠利率(P，5厘)減2.5厘，其後為P；而二按貸款金額為最高樓價30%，首24個月年利率為P減2.25厘，其後為P。另設「90天現金付款計劃」，先付樓價5%為臨時訂金，餘下95%於臨約日期的90日內付清。