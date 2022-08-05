市況熱鬧｜豪宅加入新盤戰 林海山城擬推最少53伙招標

一手市況熱鬧，新界區豪宅即將加入搶客戰。希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔豪宅項目林海山城，預告短期內公布銷售安排，首批單位最少佔全盤262伙兩成，即53伙，全數以招標形式發售，並提供多種付款辦法，另設一按及二按貸款計劃。
希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，首批推出主要為分層戶，亦考慮加入特色戶及洋房。項目早前已開放一個現樓頂層連天台特色戶，昨率先向傳媒開放3個現樓示範單位，當中包括10座3樓A及B室，實用面積1,160及1,568方呎，間隔三房套及四房雙套，稍後安排予準買家預約參觀。
香港興業業務拓展及市務總經理林紅稱，為提供更多財務彈性予準買家，項目提供一按及二按計劃，年期最長均為20年，當中一按貸款金額為最高樓價85%，首24個月年息為最優惠利率(P，5厘)減2.5厘，其後為P；而二按貸款金額為最高樓價30%，首24個月年利率為P減2.25厘，其後為P。另設「90天現金付款計劃」，先付樓價5%為臨時訂金，餘下95%於臨約日期的90日內付清。
兩個明日開賣的新盤收票反應理想，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway首輪開賣318伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，截至昨晚8時，累收逾7,000票，超額逾21倍，今午截票。同日次輪開售348伙的新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期，新地代理總經理陳漢麟指，截至周三累收逾1.3萬票，按價單發售的336伙計，超額逾37倍；同日亦推出12伙招標發售。
啟德承豐道15號1期獲批預售 涉逾千伙
地政總署公布，7月份共有1,620伙獲批預售樓花同意書，較6月的4,611伙，少65%，涉兩個項目，包括由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA承豐道15號第1期，提供1,017伙，預計入伙日期2024年11月，樓花期長約28個月。早前9間發展商聯手成立公司，將跑道區地段命名PARK PENINSULA；而ONE INNOVALE-Archway亦獲批，涉603伙。
上月接獲2宗預售樓花申請，涉1,154伙，較6月的695伙，多66%。當中新地西貢十四鄉第1A期，提供773伙，樓花期長約34個月。由高銀金融(530)主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，去年8月遭政府取消預售，現再提出申請，涉381伙。