康城新盤｜凱柏峰I兩房裝修示位 大露台擺吊椅 兒童房空間大

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I，昨日(22日)公布首張價單，涉128伙，提供最高16%折扣優惠，折實售價由619.5萬元起，折實平均呎價17,888元。(攝影：林俊源)

明日起收票 擬周內加推

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I今日(23日)中午12時起開放示範單位予公眾參觀，現場所見反應熱烈，將於明日(24日)接受認購登記，計劃本周內加推單位應市，強調會有加價空間，並部署下周公布首輪銷售安排。

該盤今日向傳媒開放一個經改動連裝修示範單位，以1A座28樓F室為藍本搭建，實用面積459方呎，兩房間隔。單位採用大地棕色為主調，玄關位置增設層架，住戶可擺放相架及擺設，增添個人特色。客飯廳呈長方形，間隔方正實用。飯廳放置4人餐枱，客廳備有橙色雙人梳化，並配小型茶几。項目特意將單位露台及工作平台結合，面積合共約38方呎，合併露台空間寬敞，設計師特別放置一張吊椅，讓住戶可放鬆身心，享受休閒時光。

單位客廳及睡房均配以玻璃幕牆窗戶，採光度充足。兩間睡房共享同一座向景觀，主人房開則四正，雙人床放近窗邊，設有梳妝台及到頂玻璃趟門衣櫃；另一間睡房則布置為兒童房，擺置睡床後活動空間仍相當闊落，而設計師將一面牆身改以屏風分隔客廳，擴大兒童房的空間感。

單位採開放式廚房設計，選用德國品牌SIEMENS一系列家電，包括抽油煙機、電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機。浴室方面，備有知名品牌用具及鏡櫃，櫃內儲物空間充裕。

另外，單位配備USB充電插座及Wi-Fi路由器，而大門採用LOCKLY®️智能電子門鎖，配備專利級防窺視密碼鍵盤等多種功能。