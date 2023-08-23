康城新盤｜凱柏峰III夥中銀香港推綠色按揭優惠 享額外現金回贈及理財獎賞

田兆源稱，「凱柏峰III」設計以意式莊園別墅為靈感，為區内首個意式別墅會所，項目園林及會所「Club Villa Garda」共超過7萬方呎。項目榮獲本地權威綠建環評新建建築(1.2版)暫定金級認證，符合可持續發展原則，同時所有住宅車位均配備EV電動車充電。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍稱，本行很高興夥拍「凱柏峰 III」，為準買家提供「綠色按揭」計劃，專享額外6,888元現金回贈，以及16,000元的理財獎賞。

劉寶萍續稱，本行率先將綠色金融理念融入置業旅程中，提供「綠色按揭」計劃。客戶可透過中銀香港「置業專家」手機應用程式，線上辦理按揭申請及上載相關文件，亦可線上管理貸款後的帳單。同時，中銀香港亦為本地及跨境客戶提供一站式的個人化按揭及金融服務。

「凱柏峰 III」周六發售的138伙，以200天人才付款計劃最高14%折扣率及4.5%利息補貼計算，單位折實售價由約576.71萬至約1,228.33萬元，折實呎價介乎15,168元至17,653元，折實平均呎價16,308元。最低售價單位為3A座10樓C室，一房間隔，實用面積340方呎，折實售價約576.71萬元，呎價16,962元。

「凱柏峰III」位於將軍澳康城路1號，提供644伙，單位實用面積介乎283至978方呎，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，全盤主打一房及兩房單位，預計關鍵日期為2025年1月15日。

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