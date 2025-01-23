恒地一部旗下8盤推新春置業優惠 買家最高獲贈33888元紅包｜新盤動態

新春將近，恒地(一)部推「金蛇置業賀新歲」優惠吸客，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，由今年1月27日至2月28日期間，買家選購旗下8盤指定住宅單位，皆可獲贈價值由8,888元至33,888元的「迎春接福大紅包」，優惠涉及447伙單位，總值約820萬元。

林達民續指，參與優惠新盤包括啟德「The Henley」1至3期及「Henley Park」，長沙灣「曉柏峰」及「Belgravia Place」第1期，和紅磡MIDTWON SOUTH系列「THE HADDON」及「Baker Circle．Euston」。