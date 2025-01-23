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地產
2025-01-23 16:32:18

恒地一部旗下8盤推新春置業優惠 買家最高獲贈33888元紅包｜新盤動態

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恒地一部旗下8盤推新春置業優惠 買家最高獲贈33888元紅包｜新盤動態

該批優惠單位售價最低為「Baker Circle．Euston」10樓M室，未計紅包優惠折實價387.16萬元。

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新春將近，恒地()部推金蛇置業賀新歲優惠吸客，恒基物業代理董事及營業()部總經理林達民表示，由今年127日至228日期間，買家選購旗下8盤指定住宅單位，皆可獲贈價值由8,888元至33,888元的「迎春接福大紅包」，優惠涉及447伙單位，總值約820萬元。

林達民續指，參與優惠新盤包括啟德「The Henley13期及「Henley Park」，長沙灣「曉柏峰」及「Belgravia Place」第1期，和紅磡MIDTWON SOUTH系列「THE HADDON」及「Baker CircleEuston」。

參與優惠新盤包括啟德「The Henley」1至3期及「Henley Park」 參與優惠包括長沙灣「曉柏峰」。 參與優惠包括長沙灣「Belgravia Place」第1期。 參與優惠新盤包括紅磡MIDTWON SOUTH系列「THE HADDON」及「Baker Circle．Euston」。

優惠單位折實價387萬入場

他稱，該批單位售價最低為「Baker CircleEuston10M室，未計紅包優惠折實價387.16萬元，實用面積214方呎，開放式間隔，呎價約18,092元；售價最高單位為「The Henley I」第221A室，折實價2,896.45萬元，實用面積889方呎，三房一套連衣帽間間隔，呎價約32,581元。

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林達民補充，營業()部今年至少推出4個新盤應市長沙灣「Belgravia Place」第2期有望提早2月發售，提供248伙，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房間隔，另外()旗下全線住宅樓盤將於新春期間照常營業。

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