恒地一部項目單日售出13伙 Baker Circle．Greenwich撤辣後累沽95伙｜新盤成交

市場氣氛回穩，新盤銷情加快。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至周二(12日)下午6時，其部門旗下項目單日售出13伙，除紅磡「Baker Circle．Greenwich」外，另包括啟德「HENLEY PARK」、長沙灣「Belgravia Place」及「曉柏峰」。

林達民指，紅磡「Baker Circle」第3期「Baker Circle．Greenwich」自上月28日《財政預算案》後至上周六(9日)，合共錄得95宗成交，共套現約5.1億元，當中以一房單位最為市場追捧，特意介紹深受市場熱捧的一房單位，為21樓H室，實用面積256方呎，單位兩邊單邊，景觀開揚。在呂鄧黎建築師有限公司的匠心設計下，單位的開則間隔四正實用，省卻窗台及走廊的設計，可靈活擺放傢俬，充分善用每一吋空間，寸寸實用。特別適合一眾上班族，情侶或新婚夫婦，規劃屬於自己的小天地。