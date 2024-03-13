熱門搜尋:
六合彩 LOONG 9 大嶼山地震 奧斯卡2024 23條立法 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-13 07:00:00

恒地一部項目單日售出13伙 Baker Circle．Greenwich撤辣後累沽95伙｜新盤成交

分享：
恒地一部項目單日售出13伙 Baker Circle．Greenwich撤辣後累沽95伙｜新盤成交

林達民特意介紹深受市場熱捧的「Baker Circle．Greenwich」一房單位，為21樓H室。

市場氣氛回穩，新盤銷情加快。恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，截至周二(12)下午6時，其部門旗下項目單日售出13伙，除紅磡「Baker CircleGreenwich」外，另包括啟德「HENLEY PARK」、長沙灣「Belgravia Place」及「曉柏峰」。

林達民指，紅磡「Baker Circle」第3期「Baker CircleGreenwich」自上月28日《財政預算案》後至上周六(9)，合共錄得95宗成交，共套現約5.1億元，當中以一房單位最為市場追捧，特意介紹深受市場熱捧的一房單位，為21H室，實用面積256方呎，單位兩邊單邊，景觀開揚。在呂鄧黎建築師有限公司的匠心設計下，單位的開則間隔四正實用，省卻窗台及走廊的設計，可靈活擺放傢俬，充分善用每一吋空間，寸寸實用。特別適合一眾上班族，情侶或新婚夫婦，規劃屬於自己的小天地。

另外，集團早前亦上載西半山「帝匯豪庭」的銷售安排，涉及8伙，全以招標方式推售，招標期由周三(13)至今年910日。

「BAKER CIRCLE．GREENWICH」提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

即睇紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受