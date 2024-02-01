恒地長沙灣巴域街項目有望首季登場 第1期提供700伙｜新盤2024

被問及市況，林達民表示，美國聯儲局息口見頂信號清晰，本港樓市最大負面因素已排除，料農曆新年後銷量上升，下半年樓價有機會錄得升幅。他稱，現時「辣稅」仍阻本地樓市發展，期望新一份《財政預算案》將一籃子「辣稅」撤除。

5 項目夥中原送總值 8.8 萬購物利是 為慶祝龍年將至，中原地產決定為恒地一部旗下5個新盤買家送「新春置業優惠」，包括「曉柏峰」、「BAKER CIRCLE」、「THE HENLEY」、「HENLEY PARK」，以及「ONE INNOVALE」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日起至本月29日，經中原地產購入上述5個指定項目的任何期數住宅單位的首10名一手買家，可獲贈約價值8,800元的購物大利是，總值約8.8萬元。優惠先到先得，送完即止。