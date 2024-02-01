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地產
2024-02-01 17:17:42

恒地長沙灣巴域街項目有望首季登場 第1期提供700伙｜新盤2024

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恒地長沙灣巴域街項目有望首季登場 第1期提供700伙｜新盤2024

林達民說，集團旗下的新盤各具特色，迎合不同買家的需要。(鍾式明攝)

恒基地產(012)周四(1)公布今年新盤部署，恒基物業營業()部總經理林達民稱，集團兩項目有望首季推售，當中長沙灣巴域街項目料成頭炮項目，第1期涉及700伙，預計關鍵日期為2026年年初；另有大埔美新里項目，提供120伙。

林達民說，集團旗下的新盤各具特色，迎合不同買家的需要。如昨日(131)加推新價單及銷售安排的長沙灣「曉柏峰」，開揚的景致加上優越的地利，盡享消閒及藝文的生活圈。紅磡「BAKER CIRCLE」為近30年全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃，精心打造一個全新窩心時尚社區；項目現時部分的圍網亦已拆除，住宅大樓外觀的波浪紋及流麗線條毫不保留地呈現眼前，勢必成為區內新地標。位處啟德的「THE HENLEY」及「HENLEY PARK」作為近年被譽為天花板級質素的住宅項目，由於已屆現樓，吸引不少投資客垂青。另粉嶺北「ONE INNOVALE」現只剩少量現貨，面對大灣區及北都的發展趨勢，成功吸引自住客、投資客選擇。

被問及市況，林達民表示，美國聯儲局息口見頂信號清晰，本港樓市最大負面因素已排除，料農曆新年後銷量上升，下半年樓價有機會錄得升幅。他稱，現時「辣稅」仍阻本地樓市發展，期望新一份《財政預算案》將一籃子「辣稅」撤除。

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5項目夥中原送總值8.8萬購物利是

為慶祝龍年將至，中原地產決定為恒地一部旗下5個新盤買家送「新春置業優惠」，包括「曉柏峰」、「BAKER CIRCLE」、「THE HENLEY」、「HENLEY PARK」，以及「ONE INNOVALE」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日起至本月29日，經中原地產購入上述5個指定項目的任何期數住宅單位的首10名一手買家，可獲贈約價值8,800元的購物大利是，總值約8.8萬元。優惠先到先得，送完即止。

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另外，恒地一部特意聯同中原地產及其他代理舉辦「甲辰年龍騰虎躍賀歲盃」，以旗下6個項目銷售單位最多及成交金額最多為勝。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市整體交投氣氛持續好轉，各類專才成樓市新力軍，住屋需求不斷增加。

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