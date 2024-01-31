曉柏峰加推50伙 折實最平272萬 增加建期付款辦法折扣率至最高5%｜長沙灣新盤

林達民表示，「曉柏峰」將於周日(2月4日)以先到先得形式發售32伙。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今批單位價單定價由302萬至776.1萬元，呎價介乎16,324元至20,500元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由271.8萬至698.49萬元，折實呎價介乎14,692元至18,450元；折實平均呎價約16,662元，較去年11月推出的首張價單位17,602元，低約5.3%。最低折實售價及呎價單位同為A座3樓A4室，實用面積185方呎，開放式間隔。

市區新盤積極於農曆新年前推貨應市，恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」周三(31日)加推2號價單，涉及50伙，實用面積介乎185至387方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。

另外，該盤同時更新1號價單，將當中4項建築期付款辦法的折扣率一致調高2%。其中「建築期付款計劃」折扣率由原先的3%增至最新5%。

周日推售 32 伙

發展商同時上載全新銷售安排，將於周日(2月4日)以先到先得形式發售32伙，包括5伙開放式、10伙一房、11伙兩房及6伙兩房連衣帽間單位，實用面積介乎185至387方呎，當中最低折實售價及呎價單位均為上述的A座3樓A4室。

林達民指，「曉柏峰」坐擁市區優越位置，盡享市區四通八達之通，區內設施成熟，衣食住行、藝文娛樂一應俱全，加上項目開則方正實用，用盡每吋空間。