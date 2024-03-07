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地產
2024-03-07 12:30:00

恒基二部3盤齊發 周日發售25伙｜新盤動態

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恒基二部3盤齊發 周日發售25伙｜新盤動態

恒基二部3盤齊發 周日發售25伙｜新盤動態

樓市全面撤辣後，一手市場氣氛熾熱，發展商加快旗下新盤推售步伐。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，部門旗下3個項目最新銷售安排，將於本周日(10)開售共25伙。

其中大角咀「利奧坊．壹隅」將於周日發售21伙，包括3伙兩房、15伙一房及3伙開放式單位，實用面積由206382方呎。價單定價由520.2萬至993.8萬元，呎價介乎24,459元至27,778元。單位折實售價則介乎405.75萬至864.6萬元，折實呎價介乎19,697元至24,723元。

此外，同區「利奧坊．曦岸」亦於周日發售4伙，全為開放式單位，實用面積由193200方呎，價單定價由567.6萬至573萬元，呎價介乎28,650元至29,637元。單位折實售價則由420.02萬至424.02萬元，折實呎價介乎21,201元至21,932元。

韓家輝指，「利奧坊．壹隅」開售迄今累沽491伙，套現約32.6億元；「利奧坊．曦岸」迄今累售474伙，套現約31.3億元。整個「利奧坊」系列迄今共售出1,916伙，套現約118億元。

即睇大角咀利奧坊．壹隅最新資訊 (House730)

即睇大角咀利奧坊．曦岸最新資訊 (House730)

恒基二部3盤齊發 周日發售25伙｜新盤動態

「THE HOLBORN」加推2伙特色單位於下周二(12日)起招標發售，均為三房頂層特色單位。(資料圖片)

THE HOLBORN加推特色單位招標

另外，同系西灣河「THE HOLBORN」加推2伙特色單位於下周二(12)起招標發售，為2伙三房頂層特色單位，實用面積介乎571574方呎，招標期至今年630日，招標時間每日上午11時至下午4時。

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THE HOLBORN」率先周六(9日)發售30伙，包括7伙一房及23伙開放式單位，實用面積介乎220至314方呎。價單定價由666萬至1,058.6萬元，呎價介乎29,469元至38,217元。折實售價則由494.69萬至783.36萬元，折實呎價介乎21,907元至28,280元。該盤開售迄今累沽339伙，套現逾23.3億元。

即睇西灣河THE HOLBORN最新資訊 (House730)

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