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地產
2025-05-06 21:05:05

恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8935萬 天瀧及利奧坊‧首隅加推｜一手市況

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恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8935萬 天瀧及利奧坊‧首隅加推｜一手市況

天瀧連錄2宗成交，合共套現7,619萬元。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝先生表示，部門旗下項目今日(6)暫以招標形式售出3伙，合共套現8,935萬元。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」，自推出以來反應熱烈，今日連錄2宗成交，合共套現7,619萬元，涉及單位為第69B室及第79B室，實用面積1102方呎及1173方呎，成交價分別為3,603萬元4,016萬元，成交呎價32,69534,237。項目自以現樓形式推售後速沽77伙，全盤至今累售138伙，連車位套現約57.1億元。

恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8935萬 天瀧及利奧坊‧首隅加推｜一手市況

高爾夫．御苑以招標形式售出第3座25樓B室，成交價1,316萬元。

高爾夫．御苑1,316 呎價1.3

恒基地產上水現樓新盤「高爾夫．御苑」，最新以招標形式售出第325B室，實用面積960方呎，成交價1,316萬元，成交呎價13,708。「高爾夫‧御苑」至今累售507伙，套現約68.9億元。

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恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8935萬 天瀧及利奧坊‧首隅加推｜一手市況

利奧坊‧首隅加推6伙，下周一起招標。

天瀧上加推10 本周六起招標

「天瀧」今日上載全新銷售安排，推出新一批10伙臨海鉅宅，並於本周六 (10)起以招標形式發售。此10伙屬第1678座臨海的標準單位，為房間隔，實用面積由1,0021,298方呎。招標期由2025510日至2025116日。

 

利奧坊‧首隅加推6 下周一起招標

「利奧坊‧首隅」同日上載全新銷售安排，推出6伙平台特色戶，於下周一(12) 起以招標形式發售。戶型為房及房，實用面積由214方呎至315方呎，連57134方呎平台。招標期由2025512日至202588日。

即睇上水高爾夫．御苑放盤 (House730)

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即睇啟德 PARK PENINSULA 天瀧最新資訊 (House730)

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