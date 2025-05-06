恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8935萬 天瀧及利奧坊‧首隅加推｜一手市況

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝先生表示，部門旗下項目今日(6日)暫以招標形式售出3伙，合共套現8,935萬元。
由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」，自推出以來反應熱烈，今日連錄2宗成交，合共套現7,619萬元，涉及單位為第6座9樓B室及第7座9樓B室，實用面積1102方呎及1173方呎，成交價分別為3,603萬元及4,016萬元，成交呎價32,695元及34,237元。項目自以現樓形式推售後速沽77伙，全盤至今累售138伙，連車位套現約57.1億元。
高爾夫．御苑1,316萬沽 呎價逾1.3萬
恒基地產上水現樓新盤「高爾夫．御苑」，最新以招標形式售出第3座25樓B室，實用面積960方呎，成交價1,316萬元，成交呎價13,708元。「高爾夫‧御苑」至今累售507伙，套現約68.9億元。
天瀧上加推10伙 本周六起招標
「天瀧」今日上載全新銷售安排，推出新一批10伙臨海鉅宅，並於本周六 (10日)起以招標形式發售。此10伙屬第1、6、7及8座臨海的標準單位，為三及四房間隔，實用面積由1,002至1,298方呎。招標期由2025年5月10日至2025年11月6日。
利奧坊‧首隅加推6伙 下周一起招標
「利奧坊‧首隅」同日上載全新銷售安排，推出6伙平台特色戶，於下周一(12日) 起以招標形式發售。戶型為一房及兩房，實用面積由214方呎至315方呎，連57至134方呎平台。招標期由2025年5月12日至2025年8月8日。