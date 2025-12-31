息魔全面撤退 2025樓市有驚喜

踏入2026年在即，回顧2025年本港樓市，可謂有不少驚喜。當中最大轉折，莫過於纏繞樓市逾兩年半的「息魔」逐步撤退。隨着利率環境明顯改善，樓價不但成功止跌，更逐步回穩，並進入上升期。
自2022年美國展開加息周期以來，聯儲局合共加息11次，累計達5.25厘；本港最優惠利率(P)亦五度上調，累計加幅0.875厘。在高息衝擊下，本港樓市首當其衝，二手市場蝕讓個案激增，新盤定價一浪低於一浪，整體樓價由2021年高位回落，跌幅一度接近三成。
加息陰霾籠罩樓市約兩年半，直至去年9月美國突然一次過減息半厘，力度較市場預期高出一倍，為全球金融市場帶來驚喜。其後在2024至2025年的港美減息周期中，美國先後於去年9月、11月、12月，以及今年9月、10月、12月合共六度減息，累計達1.75厘。本港銀行亦幾乎同步，於去年9月、11月、12月及今年9月、10月共五度下調最優惠利率，累計減幅0.875厘。至此，本港P息已回落至加息周期前水平，意味「息魔」正式全面撤退。
政府再度出招 《財案》放寬百元印花稅門檻
今年樓市的另一驚喜，則來自政府再度出招。2月《財政預算案》將100元物業交易印花稅的適用門檻，由300萬擴展至400萬元後，市場交投迅速回暖，尤以細價樓表現最為突出。發展商亦把握時機積極推盤，今年以來已有逾40個新盤以價單或招標形式登場，一手市場氣氛熾熱。
一手樓成交破2萬宗 創一手新例後新高
下半年本港銀行再度跟隨美國兩次減息，為樓市添上助燃劑。一手成交連續11個月突破千宗，僅1月因農曆新年及傳統淡季影響，成交回落至約760宗，其餘月份均超過1,100宗，其中3月更錄得逾2,420宗，成為全年高峰。全年一手成交突破2萬宗，創下2013年一手住宅銷售新例實施以來的新高。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，減息對樓市最直接的影響，在於顯著降低供樓成本。息魔撤退後，資金有望重新流入樓市，推動住宅市場價量齊升。今年中原城市領先指數CCL錄得逾4%升幅，終止連跌3年頹勢。市場普遍預期明年仍具減息空間，供樓負擔有望持續減輕，購買力亦將逐步釋放，樓市氣氛料進一步升溫，發展商亦積極重啟推盤步伐。
綜合市場統計，明年至少有40個新盤可推出，涉及逾3萬伙。隨着業界對後市走勢普遍轉趨樂觀，相信發展商未必再以「平價取勝」作為推盤策略，或轉為「價量兼備」。