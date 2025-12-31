息魔全面撤退 2025樓市有驚喜

踏入2026年在即，回顧2025年本港樓市，可謂有不少驚喜。當中最大轉折，莫過於纏繞樓市逾兩年半的「息魔」逐步撤退。隨着利率環境明顯改善，樓價不但成功止跌，更逐步回穩，並進入上升期。

自2022年美國展開加息周期以來，聯儲局合共加息11次，累計達5.25厘；本港最優惠利率(P)亦五度上調，累計加幅0.875厘。在高息衝擊下，本港樓市首當其衝，二手市場蝕讓個案激增，新盤定價一浪低於一浪，整體樓價由2021年高位回落，跌幅一度接近三成。

加息陰霾籠罩樓市約兩年半，直至去年9月美國突然一次過減息半厘，力度較市場預期高出一倍，為全球金融市場帶來驚喜。其後在2024至2025年的港美減息周期中，美國先後於去年9月、11月、12月，以及今年9月、10月、12月合共六度減息，累計達1.75厘。本港銀行亦幾乎同步，於去年9月、11月、12月及今年9月、10月共五度下調最優惠利率，累計減幅0.875厘。至此，本港P息已回落至加息周期前水平，意味「息魔」正式全面撤退。