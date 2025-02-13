愈賣愈平！港島兩大藍籌屋苑樓價「時光倒流」11年前水平｜二手市況

樓價走勢依舊未見起色，大型屋苑近期成交價都出現「時光倒流」，部分持貨10年或以上的小業主更要蝕錢賣樓。港島藍籌屋苑之一康怡花園錄得本月首宗成交，一個兩房單位以718萬元易手，原業主持貨約11年帳面僅賺3萬元，計及使費更要倒蝕離場。
中原地產康怡逸樺園分行高級資深分區營業經理張略欣表示，康怡花園L座中層13室，實用面積約555方呎，兩房間隔。本月初放盤，叫價750萬元，放盤約一星期以718萬元售出，累減32萬元或約4.3%，呎價約12,937元。
張略欣透露，新買家為同區客，心儀單位附有裝修及屋苑發展成熟，配套齊全，見上址價錢合理，即購入作新婚居所自用。據了解，原業主於2014年以715萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面賺3萬元或約0.4%。計及釐印費等支出使費，恐倒蝕約38萬元離場。
移民業主減價9%沽海怡半島三房
至於另一藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島亦錄得損手個案，中原地產西南區海怡半島東翼第一分行資深分區營業經理余煥銳指，海怡半島13A座低層B室，實用面積約614方呎，三房一套間隔，望園景及部分海景。原叫價728萬元，因業主已移民海外，不想再拖遂同意減價，最終以660萬元沽出，累減68萬元或約9.3%，呎價約10,749元。
據了解，新買家為用家，心儀海怡半島發展成熟，見上址價格相宜即把握機會入市自用。原業主於2014年以708萬元購入單位，持貨約11年，是次轉手帳面蝕48萬元或約6.8%。計及釐印費等支出使費，恐虧損約88萬元離場。