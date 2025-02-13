愈賣愈平！港島兩大藍籌屋苑樓價「時光倒流」11年前水平｜二手市況

樓價走勢依舊未見起色，大型屋苑近期成交價都出現「時光倒流」，部分持貨10年或以上的小業主更要蝕錢賣樓。港島藍籌屋苑之一康怡花園錄得本月首宗成交，一個兩房單位以718萬元易手，原業主持貨約11年帳面僅賺3萬元，計及使費更要倒蝕離場。

中原地產康怡逸樺園分行高級資深分區營業經理張略欣表示，康怡花園L座中層13室，實用面積約555方呎，兩房間隔。本月初放盤，叫價750萬元，放盤約一星期以718萬元售出，累減32萬元或約4.3%，呎價約12,937元。