意嵐示範單位｜一房及兩房採開廚設計 淺木色儲物櫃空間足｜多圖有片

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」提供692伙，單位涵蓋開放式至三房。單位由建築事務所P&T Group及設計事務所 Hirsch Bedner Associates(HBA)主理，單位採用頂級建築材料及家電，配備低輻射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆，有效阻隔熱傳播亦能提供出色的隔音效果，締造室內寧靜舒適的居住環境。

發展商提供4個示範單位，其中包括第5B座18樓N室，一房開放式廚房間隔，實用面積316方呎，連22方呎三合一露台及16方呎工作平台，合拼成特大的戶外活動空間，住戶可善用空間，打造寫意理想居停。單位間隔方正實用，大門採用LOCKLY智能門鎖，設有多種開鎖方式，包括一次性密碼、3D指紋感應、藍芽及RFID拍卡等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，大大提高私隱度，亦可隨時隨地為特定訪客設立一次性離線密碼。

客廳為長方形設計，讓住戶能夠隨意擺放喜愛的傢俬，一旁有偌大的落地玻璃趟門，連接室外三合一露台，廣納自然光線，令單位更見明亮溫馨。廚房為開放式設計，白色雲石工作台搭配灰白色雲石廚房牆身，配以淺棕色木紋廚櫃，提升整體和諧度。洗滌盤更附有砧板，牆上亦放置調味料架，方便住戶日常煮食，提升入廚樂趣。廚房的配備齊全，包括德國品牌Siemens雙頭煤氣煮食爐、抽油煙機、七合一微波蒸烤焗爐及Whirlpool洗衣乾衣機及雪櫃，並採用隱藏式設計，裝嵌於貯物櫃當中，美觀雅緻。

睡房呈長方形設計，空間寬敞，讓住戶輕鬆放置雙人床及衣櫃等睡房家具，亦設有偌大玻璃窗吸納自然光線，飽覽青山灣遼闊的海景。浴室貫徹淺棕色主調，設備齊全，設有淋浴室、洗手盆、坐廁、雙門帶燈鏡櫃、Stiebal Eltron電熱水爐及Panasonic浴室寶，打造舒適的優越淋浴環境。洗手盆下方設有毛巾架及置物櫃，供住戶放置洗滌用品，周詳安排住戶日常所需。