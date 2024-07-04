意嵐示範單位｜316呎一房 設延伸枱面夠實用 波浪形設計切合海岸主題(多圖有片)｜屯門新盤

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」提供692伙，單位涵蓋開放式至三房。單位由建築事務所P&T Group及設計事務所 Hirsch Bedner Associates(HBA)主理，單位採用頂級建築材料及家電，配備低輻射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆，有效阻隔熱傳播亦能提供出色的隔音效果，締造室內寧靜舒適的居住環境。另外，單位選用日本著名品牌三菱重工冷氣機、Panasonic浴室寶及德國品牌Siemens煤氣煮食爐、七合一微波蒸烤焗爐等，提供明火煮食外亦可享受下廚樂趣。

發展商提供4個示範單位，其中包括第5B座18樓N室經改動示範單位，一房(開放式廚房)間隔，實用面積316方呎，包含一個22方呎三合一露台及16方呎工作平台。單位全屋以「瑞典蔚藍海岸」為主題，並以淺木色為主調，配搭藍色波浪形紋路作點綴，襯以木質和玫瑰金的家具及具藝術感配飾擺設，營造霞光下水波躍動的意境。

大門玄關處配備收納空間十足的鞋櫃，中間位置為飾櫃，並配以黑色鏡面裝飾櫃面，提升空間感，住戶亦可放置鞋履及各式家居物品。全屋地板以淺色木紋地板鋪砌，客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門連接三合一露台，廣納自然光線。露台放置原木色雙層茶几、卡其色露營椅、露營燈及綠色盤栽，並鋪上不規則流線型綠色圓形地毯，由内而外感受悠然度假的氣氛。

至於走廊延伸至客飯廳位置以淺棕色主調打造柔和木紋飾面牆身，並配搭波浪型層板及藍色波浪流線型玻璃間隔牆，以不同線條圖案演繹浪花形態。旁邊擺放深藍色雙座布藝沙發及金棕色抱枕，客廳中間位置設有精緻圓形深啡色茶几，並擺放淺色雲石托盤及酒具。