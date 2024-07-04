意嵐示範單位｜316呎一房 設延伸枱面夠實用 波浪形設計切合海岸主題(多圖有片)｜屯門新盤

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」提供692伙，單位涵蓋開放式至三房。單位由建築事務所P&T Group及設計事務所 Hirsch Bedner Associates(HBA)主理，單位採用頂級建築材料及家電，配備低輻射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆，有效阻隔熱傳播亦能提供出色的隔音效果，締造室內寧靜舒適的居住環境。另外，單位選用日本著名品牌三菱重工冷氣機、Panasonic浴室寶及德國品牌Siemens煤氣煮食爐、七合一微波蒸烤焗爐等，提供明火煮食外亦可享受下廚樂趣。
發展商提供4個示範單位，其中包括第5B座18樓N室經改動示範單位，一房(開放式廚房)間隔，實用面積316方呎，包含一個22方呎三合一露台及16方呎工作平台。單位全屋以「瑞典蔚藍海岸」為主題，並以淺木色為主調，配搭藍色波浪形紋路作點綴，襯以木質和玫瑰金的家具及具藝術感配飾擺設，營造霞光下水波躍動的意境。
大門玄關處配備收納空間十足的鞋櫃，中間位置為飾櫃，並配以黑色鏡面裝飾櫃面，提升空間感，住戶亦可放置鞋履及各式家居物品。全屋地板以淺色木紋地板鋪砌，客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門連接三合一露台，廣納自然光線。露台放置原木色雙層茶几、卡其色露營椅、露營燈及綠色盤栽，並鋪上不規則流線型綠色圓形地毯，由内而外感受悠然度假的氣氛。
至於走廊延伸至客飯廳位置以淺棕色主調打造柔和木紋飾面牆身，並配搭波浪型層板及藍色波浪流線型玻璃間隔牆，以不同線條圖案演繹浪花形態。旁邊擺放深藍色雙座布藝沙發及金棕色抱枕，客廳中間位置設有精緻圓形深啡色茶几，並擺放淺色雲石托盤及酒具。
⇊意嵐示範單位｜第5B座18樓N室⇊
設延伸枱面 具備工作及進餐功能
廚房使用L型淺色雲石工作台，配以淺棕色木紋廚櫃，令客飯廳整體設計歸一及美觀。開放式廚房配備精心挑選的國際品牌設備，包括雙頭煤氣煮食爐、抽油煙機、七合一微波蒸烤焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃，旁邊延伸一張具備工作及進餐功能的枱面。整個廚房提供大量收納櫃及層架，保持整潔度及供住戶擺放各種食材及廚房用具。
睡房採用偌大玻璃窗設計提升採光度，運用簡約大地色系及玫瑰金作主調。雙人床放在靠窗位置，運用地台設計，打造更多收納空間。床邊設置多個層架，供住戶放置起居室日用品，衣櫃同樣運用懸吊式設計及磨砂直紋玻璃櫃門，保持視覺上的整潔感，並透過滲燈效果，減低壓迫感，一旁配備全身鏡、掛衣杆及層架，打造住戶專屬衣帽間。
浴室貫徹全屋色調，整體牆身運用原木色系，配以水磨石地板，延伸至淋浴間牆身，配上黑色洗手盤及不規則掛鏡。浴室設備齊全，備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更貼心設置浴室寶。浴室收納空間充裕，設有多個層架，供住戶自由擺放洗漱用品。
「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。